Midsomeras inspektors Bārnabijs ieradies Latvijā. Par laimi, izmeklēšanas vietā viņš ieplānojis kaut ko jautrāku







Šodien, 10. februārī, Latvijā viesojas populārā seriāla “Midsomeras slepkavības” detektīvinspektors Džons Bārnabijs jeb aktieris Nīls Dadžens. Viņš jau paspējis paviesoties Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta Panorāma”, taču vēlāk viņam ieplānota klātienes tikšanās ar kvēlākajiem seriāla faniem, ziņo lsm.lv.

Nīls Dadžens, kurš seriālā filmējas jau 15 gadus, šovakar plkst. 17.30 Latvijas Televīzijas telpās tiksies ar saviem faniem. Interesanti notikumam varēs sekot līdzi tiešraidē arī portālā lsm.lv.

Runājot par pirmajiem iespaidiem Latvijā, viņš “Rīta Panorāmā” teica: “Es esmu dzirdējis, un visi, kas atsaucas uz Rīgu, saka, ka Rīga ir ļoti skaista. Līdz ar to gribētos redzēt vairāk Rīgu arī dienas gaismā, lai varētu to novērtēt un pabaudīt, un, protams, gribētos redzēt arī vairāk no Latvijas. Zinu, ka jums ir brīnišķīgi meži un ezeri, un kopumā zeme ir ļoti skaista, kā man saka. Līdzīgi kā Midsomera, kas arī ir ļoti jauks pasaules reģions.”

Jāpiebilst, ka aktiera viesošanās nebūs ilga. Jau rīt, 11. februārī, viņš dosies atpakaļ uz Lielbritāniju.

