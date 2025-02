Dziedātāja Anna Sedokova

Dziedātāja Anna Sedokova, par kuru beidzamajā laikā publiskajā telpā izskan daudz spekulāciju saistībā ar viņas attiecību pieredzi un bojā gājušā basketbolista Jāņa Timmas nāvi, gadu gaitā mainījusies līdz nepazīšanai. Pirms vairākiem gadiem, 2019. gadā, savā “Instagram” kontā viņa dalījusies ar fotogrāfiju, parādot, kā viņa izskatījās skolas laikā, un atklājot, cik ļoti viņai nepatikusi skola.

Viņa rakstīja: “Skolā biju ķēms. Izstumtā un vismazāk populārā meitene. Viens no tiem, kas raud tualetē, kad diskotēkā visi dejo pa pāriem. Tagad skatos uz foto un saprotu, ka nav nekā briesmīga. Bet droši vien to ietekmēja nabadzība (..) un mamma skolotāja, kuras dēļ visi mani uzskatīja par nodevēju, it kā es atgrieztos mājās un visu stāstītu mammai.”

“Šī iemesla dēļ es nekad neko neteicu savai mātei. Neko. Man nav neviena skolas drauga. Kaut kā nesanāca. Mani nekad nepieņēma nevienā kompānijā, neņēma uz ballītēm. Es nesmēķēju, nedzēru, nelamājos un pastāvīgi ienesu klasē klaiņojošus suņus. (..) Es ienīdu skolu, un skola ienīda mani,” viņa uzsvēra, vaicājot, vai arī citiem ir kāds paziņa, kurš no neglītā pīlēna pārvērties par gulbi.

Ierakstam pievienota fotogrāfija, pēc kuras Annu Sedokovu spētu atpazīt vien retais.

Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”

