Miljonārs sajauc adreses un pārskaita teju 70 miljonus ASV dolāru svešiniekam







Kāds kriptovalūtas tirgotājs zaudējis desmitiem miljonu dolāru tā dēvētajā “adrešu saindēšanas” krāpšanas shēmā, raksta izdevums Business Insider.

Zagļi izveido viltus kontus ar upura tiešsaistes kriptovalūtas adresi, ko izmanto, lai nosūtītu upurim nelielu naudas summu cerībā, ka viņš vēlāk nejauši nosūtīs naudu uz viltus adresi, ziņo kriptovalūtas tirdzniecības platforma Transak.

Tā kā blokķēdes ir publiskas, krāpniekiem ir viegli atrast cilvēku kriptogrāfijas adreses un nosūtīt viltus darījumus, lai apkrāptu upurus. Blokķēdes drošības uzņēmums CertiK savā X ierakstā apstiprināja, ka kāds vārdā nenosaukts sūtītājs pārskaitījis bitkoinus 69,3 miljonu (aptuveni 64 miljonu eiro) ASV dolāru vērtībā. Cietušā virtuālais maks tagad rāda, ka zaudēti aptuveni 97 procenti no visiem kontā esošajiem aktīviem.

Kiberdrošības eksperti iesaka pirms lielas summas nosūtīšanas divreiz pārbaudīt katru adresi un, pārskaitot līdzekļus, nekad nekopēt to no darījumu vēstures, lai izvairītos no krāpšanas. Efektīva pārbaudes metode ir arī neliela testa maksājuma pārskaitīšana.

ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) dati liecina, ka ar kriptovalūtām saistīto krāpšanu skaits pieaug. Pagājušajā gadā tas ieguldītājiem izmaksāja 3,94 miljardus ASV dolāru. Noziedznieki bieži uzdodas par pazīstamu uzņēmumu un valsts iestāžu pārstāvjiem.

Pēc ekspertu domām, vislabākais veids, kā atpazīt krāpšanu, ir nekad neuzticēties tiem, kuri pieņem maksājumus tikai kriptovalūtā vai sola lielu peļņu no apšaubāmām investīcijām.