Minskā svētdien nosēdināta aviokompānijas “Ryanair” reisa Atēnas-Viļņa lidmašīna, kurā atradies Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba loceklis, opozīcijas medija “Nexta” dibinātājs un galvenais redaktors Romāns Protasevičs.

❗️ Roman Protasevich, editor of telegram channel @belamova was on board of the Ryanair flight that had to land in Minsk instead of Vilnius.

Roman was detained at Minsk Airport.

Via @kykyorg#StandWithBelarus #Belarus pic.twitter.com/UeE1MQNMcQ

— Voices from Belarus (@VoicesBelarus) May 23, 2021