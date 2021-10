Mode no visiem rakursiem: Ar unikālu vietējās modes izstādi Rīgā Zalando aicina uzdrīkstēties

Mode no visiem rakursiem: Ar unikālu vietējās modes izstādi Rīgā Zalando aicina uzdrīkstēties







Šoruden Zalando atzīmē ienākšanu Latvijā, organizējot unikālu izstādi, kuras ietvaros dažādi cilvēki, kurus vieno mīlestība uz modi, demonstrēja savu personību un stilu dažādos leņķos.

Šajā projektā ar apģērbiem no plašā Zalando sortimenta tika dots izaicinājums uzdrīkstēties parādīt savu individuālo stilu tādiem māksliniekiem un vietējām personībām kā Aminata, Agnese Rakovska, Kaspars Ozoliņš, Lota Ulmane, Gustavs Pētersīlis, Andrewon, Alīna Peinere, Felipe Gabriel Xavier un Kristīne Laizāne.

Šī ir pirmā kampaņa kopš Zalando zīmola ienākšanas Latvijas, Igaunijas un Horvātijas tirgos, un kopumā Eiropā darbojas jau 23 šī zīmola modes platformas.

Eiropā vadošā tiešsaistes modes un dzīvesstila iepirkšanās platforma Zalando, atzīmēja savu ienākšanu Latvijā ar izstādi, godinot vietējo modes kultūru un drosmi izpausties. Fotogrāfiju izstādē, ko veidoja fotogrāfs Artūrs Kondrāts, galvenais iedvesmas avots bija modeļu spilgtās personības, kuras varēja izpausties, demonstrējot savu personību dažādās šķautnēs un atšķirīgos stilos ar apģērbiem no plašā Zalando sortimenta.

Kampaņā #FindYourAngle ir iemūžināta Zalando piedāvātā modes preču dažādība, jo ikviens var ērti atrast savam stilam piemērotas preces jebkuram gadījumam. Arī šīs iedvesmojošās fotogrāfiju izstādes komanda, kas sastāv no ļoti plaša talantīgu cilvēku spektra, ieskaitot modeļus, fotogrāfu, stilisti un radošo komandu, pati par sevi veido Latvijas modes kultūras esenci.

Fotogrāfs Artūrs Kondrāts ir radījis brīnišķīgas fotogrāfijas ar tādiem vietējiem talantiem kā dziedātājām Aminatu un Agnesi Rakovsku, fitnesa treneri un televīzijas raidījumu vadītāju Kasparu Ozoliņu, kuros viņi tika iemūžināti savos ampluā, kas izpaudās viņu atšķirīgajos stilos, ar apģērbiem no Zalando. Izstāde notika 30.septembrī Rīgā, K. K. fon Stricka villā ar fotogrāfu, modeļiem, pasākuma vadītāju Mārtiņu Poču un dīdžeju DJ Dubra. Jebkurš, kuru interesē, kas tieši modeļiem ir redzams mugurā fotogrāfijās, ir aicināti doties uz vietni zalando.lv un apmeklēt tieši šim projektam speciāli paredzēto sadaļu.

Kā Eiropā vadošā tiešsaistes modes un dzīvesstila iepirkšanās platforma, Zalando piedāvā iespaidīgu modes preču kolekciju, sākot no augstās modes līdz ielu stilam, no vienmēr atzītiem modes dizaineriem līdz karstākajām aktualitātēm, ieskaitot tādus zīmolus kā Nike un North Face. Zalando mērķis ir kļūt par pirmo modes pieturas vietu Eiropā, aicinot uzdrīkstēties visus, kam sirdī mīt mode un tie vēlas izpausties un eksperimentēt ar savu individuālo stilu.

Agnese Rakovska stāsta: “Tā bija lieliska iespēja strādāt gan ar Artūru Kondrātu, gan ar stilisti Elizabeti Džeinu Rubeni – visa radošā komanda radīja perfektu atmosfēru šim modes sprādzienam. Iesprūst pie viena matu sakārtojuma vai noteikta stila? Tas pavisam noteikti nav stāsts par mani! No franču bizēm un trakām, krāsainām biksēm līdz piegludinātiem matiem un gotiska stila kleitām – es gribu izmēģināt visu! Arī mūzikā mani muzikālie projekti ir tik atšķirīgi viens no otra, ka apģērbs pavisam noteikti ietekmē to, kas notiek uz skatuves. Ikviena apģērba detaļa ir svarīga, ja es kā mūziķe vēlos, lai mani klausītāji sadzird mūzikā izteiktās emocijas un idejas. Krāsas un tekstūras man nozīmē īpaši daudz.”

Šī rudens kampaņa ir daļa no Zalando ienākšanas jaunos Eiropas tirgos, ieskaitot platformas atklāšanu šovasar Lietuvā, Slovākijā, Slovēnijā, Latvijā, Horvātijā un Igaunijā. Zalando piedāvā modes preces katru dienu, katram stilam un katram gadījumam aptuveni 45 miljoniem aktīvu klientu 23 valstīs, un šī Zalando visaptverošā pieeja ikvienā lietā atspoguļojas arī plašajā kampaņā ar radošajām ATL un BTL reklāmām. Pieeju plašajam modes sortimentam nodrošina arī Zalando aplikācija, kuru iespējams lejuplādēt App Store un Google Play Store. Tāpat Zalando piedāvā bezmaksas piegādi un bezmaksas preču atgriešanu 30 dienu laikā.

“Mode – tas ir stāsts, un Zalando ar to iepazīstina arī šos jaunos Eiropas tirgus, radot modes iedvesmotus kadrus, kas iemūžināti no dažādiem leņķiem,” stāsta Natālija Vilsa (Natalie Wills), Zalando mārketinga direktore. “Mēs ticam tam, ka spēja uzdrīkstēties nes uzvaras, un šīs kampaņas mērķis ir iepazīstināt mūsu jaunos pircējus ar plašo Zalando modes preču klāstu, ar kura palīdzību ikviens var turpināt sava stila meklējumus. Ieejot jaunā tirgū katra projekta pamatā ir dažādība – mums ir svarīgi parādīt godu vietējai kultūrai, tās ir mūsu zīmola galvenās vērtības.”

Saites: www.Zalando.com | www.zalando.sk | www.zalando.hr | www.zalando.Lt | www.zalando.lv | www.zalando.ee