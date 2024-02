“Mums ir nepieciešama otra dzīvības apdrošināšana, nevis tāda, kas aizstāj vai ir pret NATO,” Francijas ārlietu ministrs komentē Trampa izteikumus Ieteikt







Eiropai vajadzīga vēl viena “dzīvības apdrošināšanas” polise līdzās NATO, pirmdien sacīja Francijas ārlietu ministrs Stefāns Sežurnē, ar šiem spriedumiem nākot klajā pēc Donalda Trampa nesenajiem izteikumiem par NATO, kas daudzos no jauna pastiprinājušas bažas.

“Jā, mums ir nepieciešama otra dzīvības apdrošināšana, nevis tāda, kas aizstāj vai ir pret NATO, bet papildus,” runājot līdzās Vācijas un Polijas kolēģiem, sacīja Sežurnē.

Šādi viņš izteicās saistībā ar Trampa sestdienas runu, kurā republikāņu Baltā nama nominācijas pretendents sacīja, ka “iedrošinās” Krieviju uzbrukt NATO valstīm, kas nav izpildījušas savas finanšu saistības.

Francijas ministrs pirmdien sacīja, ka ir nepieciešams attīstīties, balstoties NATO Eiropas elementā, ir jāstiprina sava aizsardzības industrija un “jāpērk eiropiešu ražojumi mūsu aizsardzības industriju ietvaros un jābūt gataviem konfliktam”.

Polijas aizsardzības ministrs Radoslvs Sikorskis savukārt sacīja, ka “Atlantijas alianse nav līgums ar apsardzes uzņēmumu”.

Atgādinot par to, ka

Polija sūtīja savus karavīrus NATO misijas ietvaros uz Afganistānu pēc 2001.gada 11.septembra teroristu uzbrukumiem ASV, Sikorskis norādīja, ka “mēs nesūtījām rēķinu uz Vašingtonu”.

Francijas prezidents Emanuels Makrons vairākkārt runājis par to, ka Eiropai ir jāveido sava stratēģiskā autonomija un ir jābūt mazākā mērā atkarīgai no ASV, it īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.

“Mums ir jārūpējas par ukraiņu drošību, un tas nozīmē rūpēties par savu drošību, un jā, es uzskatu, ka mums ir vajadzīga aizsardzības un drošības savienība ar kopīgiem iepirkumiem un mūsu spēku apvienošanu,” savukārt norādīja Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka.