NBS struktūrvienības priekšnieci apsūdz par dienesta stāvokļa izmantošanu un krāpšanu saistībā ar pārtikas iepirkumu







Prokuratūra apsūdzējusi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kādas struktūrvienības priekšnieci par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, dokumentu viltošanu un krāpšanu saistībā ar pārtikas iepirkumu, aģentūra LETA uzzināja prokuratūrā.

Minētā amatpersona, mantkārīgu motīvu vadīta, laikā no 2022.gada 15.marta līdz 2023.gada 1.martam, veicot pārtikas preču pasūtījumus no kāda uzņēmuma, pret kuru sākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai, tās pārstāvjiem norādīja reāli cietušajam piegādājamas pārtikas preces un to daudzumu, kā arī deva norādes par to, kuras preces un kādā daudzumā faktiski nepiegādāt, bet fiktīvi iekļaut uzņēmuma pavadzīmēs kā piegādātas.

Turklāt apsūdzētā amatpersona un divas privātpersonas, pret kurām kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, mantkārīgu motīvu vadītas, iepriekš minētajā laika periodā personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās viltoja dokumentus, kas piešķir tiesības saņemt naudas līdzekļus no cietušā par faktiski nepiegādātām pārtikas precēm, tas ir, ne mazāk kā uzņēmuma 169 pavadzīmes, kuras apsūdzētā amatpersona iesniedza NBS grāmatvedībā apmaksai.

Tādējādi personas izkrāpa naudas līdzekļus 113 519 eiro apmērā, kas tika pārskaitīti uz minētā uzņēmuma bankas kontu. Noziedzīgo darbību rezultātā valstij tika nodarīti zaudējumi 113 519 eiro apmērā.

Lieta izskatīšanai nosūtīta Rīgas rajona tiesai. Sēdes datums patlaban nav noteikts.

No pamatlietas izdalītajā kriminālprocesā ar divām privātpersonām, kā arī ar minētā uzņēmuma pārstāvi 2024.gada 9.decembrī ir noslēgtas vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Izdalītais kriminālprocess vienošanās procesa kārtībā ir nodots izskatīšanai Rīgas rajona tiesai.