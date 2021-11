Foto: Shutterstock

Neaizmirsti šodien par tiem cilvēkiem, kuri tev nav vienaldzīgi! Horoskopi 21.novembrim Ieteikt







Auns

Šo dienu vislabāk pavadīt kopā ar bērniem, turklāt – nekur nav teikts, ka obligāti ar saviem. Varbūt tev pašam vēl savu bērnu nav, bet varbūt viņi ir jau pieauguši. Tomēr saskarsme ar maziem bērniem tevi šodien emocionāli uzlādēs un liks pasmaidīt!

Vērsis

Parasti harmoniskas attiecības ir pamats kaut kam jaunam. Taču tu reizēm visu tā gribi sasteigt, turklāt reizēm jauc arī kaisli ar mīlestību – padomā par to!

Dvīņi

Šodien tev jāatrod līdzsvars starp mieru un enerģiju. Un nē – tas nenozīmē visu dienu slinkot un visiem melot, ka jūties slikti. Starp citu, šis ir ideāls brīdis, lai tu ieviestu pārmaiņas savā dzīvē!

Vēzis

Uzmanīgi ieskaties, pavēro – ar ko šodien ir aizņemti tie, kas ir tev blakus? Nevajag steigties visiem skriet palīdzēt, vispirms tomēr padomā pats par sevi!

Lauva

Nemūc no sarunām, kas tev var izrādīties ļoti noderīgas. No vienas puses tu gribēsi kaut ko dzirdēt, ieraudzīt – kaut ko, kas tev ļaus justies labi un pacilāti, no otras puses – negribēsi risināt sarežģījumus.

Jaunava

Pamēģini šodien izvairīties no pārāk aktīvas rīcības. Tu nogursi ātrāk nekā spēsi saprast, ar ko sākt nodarboties. Šī ir īsta slinkošanas diena!

Svari

Tavu uzmanību šodien novērsīs dažādi nieki, kas neļaus tev pildīt tavus tiešos pienākumus. Labi, ja atbildīgos darbus tu esi jau padarījis! Slikti, ja ne!

Skorpions

Neaizmirsti par tiem cilvēkiem, kuri tev nav vienaldzīgi – iespējams, ka kāds no viņiem šodien ļoti gaidīs tavu zvanu vai ciemošanos. Pasaki labu vārdu, piezvani, ja nevari apciemot!

Strēlnieks

Šodien tu vari rīkoties bez steigas – vai nu tu sev pieņemamā tempā sasniegsi mērķi vai nu… nesasniegsi vispār.

Mežāzis

Šī diena var izrādīties tev ārkārtīgi vērtīga. Iespējams, ka kādā stundā tev noderēs arī drauga plecs un atbalsts. Nekautrējies to palūgt.

Ūdensvīrs

Iemācies priecāties par maziem dzīves niekiem un priekiem! Nevajag skriet ar galvu sienā, ejot uz lieliem mērķiem, it īpaši, ja tas nenotiek tā, kā tu vēlies. Viss izdosies, bet pa maziem solīšiem.

Zivis

Ja tu kādam esi kaut ko apsolījis, turi savu solījumu. Jo, ja to nepildīsi, cilvēki to atcerēsies daudz ilgāk par visiem tiem solījumiem, kurus esi izpildījis.