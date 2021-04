Foto: Unsplash

Neatkāpies šodien no saviem principiem! Horoskopi 17.aprīlim







Auns

Šodien tev izdosies atrast balansu un līdzsvaru starp to, ko tu vēlies un to, ko tu spēj. Šis ir ideāls brīdis, lai reaģētu uz to, kas notiek ap tevi – tev būs iespēja ko mainīt!

Vērsis

Neatkāpies no saviem principiem šodien – pat, ja tu ļoti steidzies. Tu pats sev to nepiedosi. Pieskati savu veselību!

Dvīņi

Šodien tevī pamodīsies kaut kas traks un nekontrolējams. Ja tu negribi citu acīs kļūt par “apsēsto”, labāk šo dienu pavadi mājās.

Vēzis

Ja tev šodien radīsies sajūta, ka tu skrien kā vāvere ritenī, bet uz priekšu tā arī netiec – tā ir taisnība. Tu pa tukšo tērē savu laiku un enerģiju.

Lauva

Centies šo dienu pavadīt maksimāli produktīvi, izmanto visas minūtes, kas tev ir dotas. Darbi virzīsies uz priekšu pietiekošā ātrumā. Daudz izdarīsi.

Jaunava

Vislabāk šodien nodarboties ar pašizglītošanos, mācībām. Veiksies itin visā, kas ar šo ir saistīts!

Svari

Tu būsi nedaudz vieglprātīgs, tomēr esi godīgs – ne vienmēr tas izskatās patīkami cilvēkiem no malas. Tāpēc nebrīnies, ja kāds pat uz tevi apvainojas.

Skorpions

Tava vērība šodien būs ļoti augstā līmenī. Iespējams, šīs dienas rezultāti iepriecinās tevi pašu. Tad jau manīsi, kādā sfērā tas būs.

Strēlnieks

Kaut kas šodien var tavu dienu “izsist no sliedēm”, nāksies mainīt visus tavus plānus. Tas, protams, tev ne īpaši patiks, bet pieņem, ka tā reizēm notiek. Rīkojies pēc apstākļiem!

Mežāzis

Šodien tev parādīsies reāla iespēja kaut ko atjaunot – varbūt attiecības ar kādu sen pazīstamu cilvēku? Varbūt kādu strīdu atrisināt? Jebkurā gadījumā neatsakies no šādas iespējas.

Ūdensvīrs

Tavas prasības šodien būs pirmajā vietā un, visticamāk, tās būs tiešā vai netiešā veidā saistītas ar tavu ģimeni. Pacenties iegūt mazliet vairāk entuziasma savā darbībā, tad viss ies kā smērēts!

Zivis

Apkārtējā pasaule tev var likties mazliet dīvaina, savukārt tu kādam citam izskatīsies dīvains… Kāds no jums patiešām būs dīvains. Labā ziņa – vakara stundās viss atrisināsies.