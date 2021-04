Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 17. līdz 23.aprīlim: kādas vēlmes piepildīsies?







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 17. līdz 23. aprīlim:

Sestdiena, 17.aprīlis: laikā no 12:10 līdz 12:48 eņģelim palūdz palīdzību, lai viņš tev palīdz tikt galā ar dzīves grūtībām sarežģītā situācijā.

Svētdiena, 18.aprīlis: šajā dienā vari palūgt eņģelim, lai viņš tev dāvā veiksmi. Dari to laikā no 12:30 līdz 13:15.

Pirmdiena, 19.aprīlis: laikā no 12:12 līdz 12:55 lūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz tikt galā ar slimībām un nomāktību.

Otrdiena, 20.aprīlis: sasniegt veiksmi darījumos un karjerā tev palīdzēs lūgšanas savam Sargeņģelim, ja izdarīsi to laikā no 13:15 līdz 13:57.

Trešdiena, 21.aprīlis: tikt galā ar grūtībām ģimenē un attiecībās tev izdosies, ja lūgsi pēc palīdzības laikā no 13:45 līdz 14:35.

Ceturtdiena, 22.aprīlis: tevi moka slikti sapņi un pat murgi? Palūdz eņģelim – viņš tev palīdzēs no tiem tikt vaļā! Lūdz viņam to laikā no 16:45 līdz 17:35.

Piektdiena, 23.aprīlis: veiksmīgi nokārtot eksāmenus un viegli atcerēties informāciju tev var palīdzēt eņģeļa atbalsts. Lūdz viņam par to laikā no 15:25 līdz 16:15.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.