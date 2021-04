Saseksas hercogiene, prinča Harija sieva Megana Mārkla

Negaidīti atzinies kāds privātdetektīvs: mēnešiem ilgi izsekojis Meganu Mārklu un viņas ģimeni. Kas viņu nolīga?







74 gadus vecs privātdetektīvs Daniels Portlijs-Henks izdevumam “The New York Times” pavēstījis šokējošu lietu. Viņš paziņojis, ka vairākus mēnešus kopš tā brīža, kad Megana Mārkla kļuva par prinča Harija izredzēto, izsekojis viņu, viņas ģimeni un ievācis informāciju par hercogieni.

Privātdetektīvs atklājis, ka viņu noalgojis britu izdevums “The Sun”. Tas noticis laikā, kad parādījās pirmās baumas par to, ka princis Harijs satiekas ar Meganu, tas bijis 2016.gads. Izdevuma pārstāvji neesot devuši Danielam informāciju par to, kāpēc viņa tiem ir tik interesanta. Viņam esot bijis vien uzdevums izsekot amerikāņu aktrisi un vēlams, atrast par viņu kaut ko šokējošu.

Privātdetektīvam izdevies par jauno amerikānieti uzzināt teju vai visu: no viņas mobilā telefona numura līdz pat apdrošināšanas polisei un bijušajiem mīļotajiem. Dažus faktus viņš esot ieguvis caur ASV pilsoņu datubāzi – jāteic, ka šāda informācija ir pieejama gan licencētiem detektīviem, gan likuma pārstāvjiem.



















































































Princis Harijs un Megana Mārkla

Detektīvs esot izlēmis to atklāt vien tagad, jo “gaisā virmojot” skandāls pēc Opras Vinfrijas intervijas ar Saseksas hercogiem. Privātdetektīvs, kurš nu jau ir devies pensijā, sacījis, ka lūdz piedošanu Megana, kā arī Lielbritānijas karalienei Elizabetei II, jo šobrīd viņam ir sajūta, ka viņš ir kaitējis visai ģimenei kopumā. Viņš sacījis, ka saredz savu vainu tajā, ka konkrētais medijs esot ļoti kaitējis britu karaliskajai ģimenei.

“Lielbritānijas tabloīds “The Sun” samaksāja man 2055 dolārus, lai es ievāktu informāciju par Meganu un viņas ģimeni. Es no sirds atvainojos viņai un princim Harijam par to, ka izsekoju viņu, īpaši viņas tēvu “The Sun” uzdevumā. Tāpat es vēlētos atvainoties arī karalienei, jo saprotu, ka esmu nodarījis kaitējumu visai ģimenei,” – privātdetektīva vārdi citēti izdevumā “The New York Times”.























Meganas Mārklas un prinča Harija dēliņš Ārčijs Mauntbatens Vindzors

Laikraksta “The Sun” izdevēji nenoliedz to, ka ir patiešām sadarbojušies ar Danielu, tomēr apgalvo, ka neko pretlikumīgu darīt viņam nav likuši. Viņi tāpat akcentējuši, ka viņu sadarbība tika noslēgta ar oficiālu, rakstisku līgumu.

Privātdetektīvs tagad paziņojis, ka konkrētajam britu izdevumam vajadzētu pārskatīt savas informācijas iegūšanas metodes, kā arī ētiski izturēties pret zināmām personībām, jo var izrādīties, ka viņu darba metodes grauj dzīvu cilvēku attiecības un pat izposta ģimenes.

