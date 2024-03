FOTO: Shutterstock.com

Putekļi krājas ne vien uz palodzēm un plauktiņiem, bet arī televizora ekrāna. Notīrīt to ar piedurkni vai dvieli, kas pirmais par rokai, noteikti nebūs piemērotākā metode, jo tā var ekrānu saskrāpēt vai sabojāt.

Bet kā tīrīt pareizi?

No sākuma televizors jāizslēdz, jāatvieno no kontaktligzdas. Tad ekrāns jānoslauka ar tīru, sausu, mīkstu mikrošķiedras drāniņu. Ja uz tā radies kāds noturīgāks traips, piemēram, tauku traips, pirkstu nospiedumi vai kas uzpilējis, to saudzīgi var notīrīt ar viegli samitrinātu drāniņu.

Pēc tam virsmu nosusina ar sausu mikrošķiedras drānu.

Tīrot nedrīkst smidzināt ūdeni tieši uz ekrāna

– tas var izraisīt ne vien ekrāna bojājumus, bet arī aizdegšanās risku vai strāvas triecienu.

Nedrīkst izmantot arī tīrīšanas līdzekļus vai viegli uzliesmojošus šķidrumus. Televizoru drīkst ieslēgt, kad ekrāns ir pilnībā sauss.