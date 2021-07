Foto: Shutterstock

Nevajadzētu šodien uzņemties pārāk lielu atbildību! Horoskopi 29.jūlijam Ieteikt







Auns

Nepabeigtās lietas tev traucēs atslābt un baudīt pēcpusdienu. Tāpēc esi tik mīļš – padari visu tik daudz, lai varētu mierīgi priecāties par vakaru.

Vērsis

Šī diena kopumā solās būt mierīga un nesteidzīga. Tu varēsi atļauties mazliet arī atrauties no realitātes un sekot saviem sapņiem.

Dvīņi

Tev būs šodien iespēja izjust visdažādākās emocijas – sākot no pilnīga prieka un beidzot ar lielu izmisumu. Viss atkarīgs no tevis, kuras no tām būs vairāk…

Vēzis

Šī diena var izrādīties pārpildīta ar negaidītām emocijām un notikumiem. Nevajag lauzīt galvu par to, kā būtu, ja būtu – kad notiks, tad arī domāsi!

Lauva

Šodien pastāvēs liela vēlme visu mainīt un patiesībā tu to arī varēsi. Protams, ja darīsi to pats, nevis sēdēsi rokas klēpī salicis un gaidīsi, kad kaut kas notiks.

Jaunava

Nevajadzētu šodien uzņemties pārāk lielu atbildību, tā tu pieļausi kļūdas. Un ne maz. Centies uzticēt citiem arī kādus pienākumus.

Svari

Nevajag šodien nenovērtēt to, ko tev saka apkārtējie – daži padomi tevi izglābs vārda vistiešākajā nozīmē. Ja tu tos nesadzirdēsi, vaino sevi.

Skorpions

Iespējams, ka tieši šodien pārbaudījums būs attiecības ar taviem kolēģiem – tev liksies, ka viss taču ir kārtībā un viss izdosies, tomēr daži var domāt citādi. Galu galā, strīds gatavs uz līdzenas vietas…

Strēlnieks

Šodien tu būsi ļoti pārliecinošs un gribēsi gūt uzvaru itin visā, kam ķersies klāt. Tomēr esi gatavs pieņemt, ka mēdz būt arī ļoti cienījami pretinieki. Cieni viņus!

Mežāzis

Tev izdosies atrast līdzsvaru starp mieru un enerģijas augstāko punktu un tieši šī prasme šodien tevi “glābs” no liktenīgām kļūdām un spēku pārtērēšanas.

Ūdensvīrs

Tevi šodien var mocīt sirdsapziņa – tu pats labi zināsi, par ko. Ja negribi, lai tā notiek, centies savas kļūdas izlabot laicīgi.

Zivis

Tavs partneris šodien var tev izdabāt, tomēr tevi nepametīs sajūta, ka viņš to nedara gluži aiz laba prāta. Pacenties uzzināt, kāpēc tā.