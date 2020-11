Foto: Unsplash

Nevajag jebkuru problēmu uzskatīt par personīgu! Horoskopi 1.decembrim





Auns

Šī diena var izrādīties tieši tāda, kādu to vēlies to sagaidīt – lasīt grāmatu pie silta kamīna un dzert siltu tēju. Īsāk sakot – pavadi šo dienu tā, kā tu to vēlies!

Vērsis

Šodien tev nāksies sastapties ar izteiktu egoismu no kāda cilvēka puses. Neko mainīt tev neizdosies, taču savu laiku bezjēdzīgi tērēt tu vari pārtraukt uzreiz.

Dvīņi

Tu būsi noskaņots ļoti radoši. Tev paveiksies, ja tavus centienus kāds pamanīs. Bet, ja nepamanīs, necenties skriet visiem un “izrādīties”.

Vēzis

Diezgan harmoniskas attiecības ar citiem šodien var mainīties. Nepārspīlē, necenties pārspēt pats sevi – centies domāt loģiski un atrisināt konfliktu pēc iespējas drīzāk.

Lauva

Šodien tev būs daudz entuziasma, taču tu būsi mazliet apjucis. Tava darbība var izrādīties “izkaisīta” un neloģiska.

Jaunava

Pacenties šodien izturēties atbildīgi pret tiem cilvēkiem, kas tevi uztver nopietni. Necenties pierādīt kaut ko tiem, kam tu neko daudz nenozīmē.

Svari

Pastāv liela iespēja, ka tev izdosies sasniegt satriecošus rezultātus. Pie tam, tu būsi ļoti radošs.

Skorpions

Nevajag jebkuru problēmu uzskatīt par personīgu – visiem gadās veiksmīgas dienas un – ne pārāk. Tieši tāpat kā tev šodien. Necenties skriet pret vēju!

Strēlnieks

“Baidies no sava drauga vairāk kā no ienaidnieka” – šodien šis dīvainais teikums tavā prātā iegūs jaunu nozīmi.

Mežāzis

Šī diena var likties grūta fiziski. Taču tu no fiziska darba nebaidies, tomēr atceries vakarā atpūsties pienācīgi. Dodies laicīgi gulēt, citādi tu vienkārši vari “salūzt”.

Ūdensvīrs

Tu vari nokļūt uzmanības centrā un tev šī uzmanība patiks. Izbaudi to!

Zivis

Lai arī cik ļoti vētraini tev gribēsies šodien izpildīties, zvaigznes iesaka tev būt absolūtā mierā.