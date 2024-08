“Esmu jau nopelnījis apzīmējumu “huligāns virtuvē”. Un tas man sniedz iespēju atkāpties no klasiskajām receptēm un ļauties eksperimentiem,” saka Rojs Puķe. Publicitātes foto

Neveselīga paskata kulinārijas pajoliņš? Pavārs Rojs Puķe atmasko "aroda brāli" par naida runu







Rojs Puķe jeb Pipars sociālajos tīklos dalījies ar pārdomām par kāda pavāra Elvija Kraukļa nicinošajiem komentāriem pie viena no pēdējiem modes mākslinieka un nu jau dārzniecības entuziasta Dāvida ierakstiem.

“Laikam jau man un Roberto Meloni nekad nepietrūks šo cilvēku, kurus celt saulītē un par kuriem pabrīnīties, jo šoreiz atkal, kārtējais it-kā no malas skatoties “normāls” Latvijā dzīvojošs vīrietis ar normālu profesiju, iespējām un savu dzīvi, bet laikam tā viņam pašam nešķiet un viņš vēlas pievērst uzmanību savai personībai citā veidā, rakstot preteklības soc. kontos. Iespējams, viņš vēlējās pievērst uzmanību savam uzņēmumam….Apskatījos, mums pat ir kopēji draugi FB. Dīvaini, bet nu par visu pēc kārtas.

Dīvainā laikā dzīvojam. Ir cilvēki kuri uzskata, ka ja tu kādu personu vari sasniegt caur soc tīkliem un šis cilvēks tev nešķiet simpātisks, nešķiet pievilcīgs un tavs prāts izmet (bagātina tavu iztēli) , tad tu drīksti, nē, nevis drīksti, bet tavs pienākums ir izmantojot šos soc tīklus paust savu negatīvo attieksmi pret šo cilvēku.

Tas nekas, ka dzīvē neesi viņu saticis un praktiski nezini neko par viņu, nu tik daudz cik netā var atrast un ko mediji publicējuši, bet vēl trakāk, ja šis cilvēks kurš tev nepatīk, darbojas tavā sfērā (tavā burbulī) un izrādās, ka daudziem cilvēkiem tev nesaprotamu iemeslu dēļ patīk tas ko viņš dara un liekot faktus priekšā nepārprotami viņš ir sasniedzis krietni vairāk par tevi.

Tad nu nekas cits neatliet un jāizliek visa žults un nepamatotais naids komentāros, jo principā šis cilvēks arī (tāpat kā vairākums) par tevi līdz šai dienai nezināja absolūti neko, bet tas pukāns sprāgst un gribās, ai kā gribās ierakstīt ko pretīgu un ar šo komentāru iznīcināt šo personu un pārspēt viņu, ja ne ar darbiem, tad ar komentāriem internetā.

Tad nu dāmas un kungi, ļaujiet man jūs iepazīstināt ar cilvēku kurš nezin kāpēc, par mani nolēma atvērt acis modes māksliniekam Dāvidam un atraugājas komentāru veidolā pie Dāvida IG kontā.

Kāpēc tieši Dāvida profilu Elvijs Krauklis bija izvēlējies šīm atklāsmēm, jājautā viņam pašam. Iespējams, gribēja pievērst uzmanību savai personībai, nu kā saka, es te tāds foršs, bet nenovērtēts, bet Pipars īstenībā ir resns, neglīts, netalantīgs un nemāk gatavot un viņš vispār lēti pārdodas.

Šeit neliela atkāpe, nezinu kā Elvijs Krauklis ir tik labi informēts par to kas un cik pie manis maksā.

Taču ko nu par mani, par mani tā kā viss būtu skaidrs, jo Elvijs Krauklis nopietns uzņēmējs un talantīgs pavārs neies jau muti dzesēt tāpat vien, kā saka, pa tukšo.

Ja jau ierunājās, tad ir pamats un vēlme neglītos cilvēkus kā saka novākt nost, lai smukajiem vairāk vietas un lai smukie tiek pie darīšanas.

Šeit laiks apskatīt Elvija bildes, nu nenoskatīties, intelekts, grācija, skaistums un pārliecība staro no šiem foto. (Foto no Elvija Kraukļa publiski pieejamiem foto FB).

Elvijam ir uzņēmums Forks&Knives Events and Catering un par sevi viņi saka: ” Mēs, Forks&Knives Events and Catering esam profesionāli apkalpojošās sfēras pārstāvji, kuri piedāvā pilna ēdināšanas servisa pasākumu organizēšanu sākot no Jūsu skices līdz tehniskajam nodrošinājumam! Mūsu stihija ir personiska attieksme un izcilas kvalitātes serviss ar radošu pieeju un lielu komandas pieredzi ēdināšanas pasākumu organizēšanā. Mūsu klienta ieguvums ir gandarījums par šefpavāru gatavotu izsmalcinātu ēdienu klāstu, prieks par profesionālu augstākā līmeņa apkalpošanu un brīnišķīgas atmiņas par Jūsu pasākumu”!

Un? Te neviena vārda nav par to ka neglītie, resnie un Elvijs Krauklis netīkamie nost no galda! Nu tipa, apkalpojam tikai slaidos, skaistos un sev tīkamos! Ja es veiktu pasūtījumu, diez vai tiktu apkalpots, jo tas naids ar kādu Elvijs apraksta manu personību nav noslēpjams. Vai Kraukļa kunga uzņēmumam ir dubulti standarti? Pa naudu darām visu un apkalposim arī tevi, resnais un man netīkamais vīreli?!

Es domāju ka Elvijs Krauklis pat neaizdomājas, ka pats ir sev zīmols, ka pats publiskā telpā publicējot pret svešiem cilvēkiem nievājošus rakstus un izteikumus, gremdē sava uzņēmuma tēlu. Lai nu kā būtu, kas vēlas, protams, var sūtīt pusdienas un banketus pie Elvija. Es pēc Elvijs Krauklis izteikumiem, kuri tika publicēti ar vienu mērķi, apzināti izplatīt nepatiesas, nomelnojošas ziņas un nepatiesus, aizskarošus apgalvojumus, saprotams viņa iestādi neapmeklēšu.

Varu tikai minēt, kur esmu tev Elvijs Krauklis pārgājis ceļu, bet laikam visu izsaka tevis paša publicētie ieraksti, gadiem raujies par pavāru, bet laikam nejūties novērtēts, bet te kaut kāds tev netīkams čalītis dauzās ar garšām un viņu aicina uz pasākumiem, žūrijās kopā ar vadošajiem Latvijas pavāriem, viņam seko tūkstoši, bet Tu? Jūties No name, jūties nesaredzēts un nenovērtēts. Tik vien kā foniņā Mārtiņam Rītiņam un blakus Mārim Jansonam sabildēties, bet pats – tukša skaņa un nedaudz smaciņas.

Nu ko lai saku, jāpiestrādā Elvij pie saviem kompleksiem un vajadzības gadījumā, varbūt, jāapmeklē kāds speciālists?

Šādas agresijas izpausmes svešu cilvēku virzienā normālā sabiedrībā nav pieņemamas. Un zini kas interesanti, neviens, absolūti neviens sabiedrībā zināms cilvēks nenodarbojas ar šādām aktivitātēm, kā tu. Es neesmu redzējis kā Mārtiņš Sirmais, Elmārs Tannis, Māris Jansons vai Lauris Aleksejevs izmantotu soc kontus, lai rakstītu pretīgus komentārus kādam kurš viņiem neliekas simpātisks, vai stilīgs.

Un tagad jautājums tev Elvijs Krauklis – kāda gan tev ir darīšana gar manu svaru, ģērbšanās stilu vai mūzikas gaumi?

Kas tev par daļu, ko es velku mugurā, ko un cik es ēdu un ar ko es galu galā nodarbojos?! Mēs esam sveši cilvēki!!!

Tev savas ģimenes nav? Tev nav par ko rūpēties un esi nolēmis savu sačakarēto dzīvi veltīt man? Paldies, nevajag! Es tieku galā un Tu noteikti nebūsi tas kuram es varētu kaut padomu jautāt! Atslābsti!

Vai tiešām tava dzīve ir tik neinteresanta, nožēlojama un sajāta, ka vēlies dzīvot citu dzīves?

Nu man žēl tevis! Pilnveidojies, audz garīgi un intelektuāli. Palasi kādas grāmatas, aizej noskaties labu filmu vai palasi kaut vai ziņas, kas notiek pasaulē! Tas arī palīdz paplašināt redzesloku.

Mazāk būs laika pārdzīvot par svešu cilvēku dzīvēm. Nevajadzēs domāt par svešu cilvēku svaru, ģērbšanās stilu, seksuālo orientāciju vai politisko piederību.

Vai sniegšu tiesā prasību par neslavas celšanu? Šobrīd liekas ka nē, jo godīgi sakot, es jau teicu, žēl tādus nenovērtētos, kuriem arī gribētos varbūt pelnīt ne tikai stāvot pie plīts un rukājot karstumā, bet arī būt pamanītiem sabiedrībā!

Tad nu cenšos, ņem par labu! Domāju ka tu paliec aizvien populārāks un zināmāks! Tagad daudzi tūkstoši zina, ka Elvijs Krauklis un viņa vadītais uzņēmums Forks&Knives Events and Catering novērtē skaistos, ideālos un tos kuri atbilst viņu mērauklām un vērtību skalai. Nu jābūt vismaz tikpat smukam cik pats Elvijs!

Kas notiek ar tiem pasūtījumiem kuru Elvijs gatavo kādam kurš nav tik smuks padevies? Iespējams, Elvijs tajos iespļauj, jo virtuāli spļaudīties Elvijs Krauklis ir meistars!” Rojs Puķe raksta.

Komentāros cilvēki atbalsta Roju, sakot, ka, jo lielāki panākumi, jo vairāk skaudīgu cilvēku apkārt. Cits norāda, ka šī ir svarīga tēma, par kuru diskutēt – kāpēc ikviens var vienkārši izteikties bez jebkādas atbildības par otru? Citi atgādina sen zināmu taisnību, ka latvieša mīļākais saldais ēdiens ir otrs latvietis. Kādas ir Tavas domas?

