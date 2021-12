Foto: Shutterstock

No jaunā gada – lielāks ģimenes valsts pabalsts







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Patlaban ģimenes valsts pabalsta apmēru nosaka atkarībā no bērnu skaita ģimenē un dzimušā bērna kārtas numura. Tā apmērs pašreiz par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro, par otro bērnu 22,76, par trešo 34,14, par ceturto bērnu – 50,07 eiro.

Papildus šā pabalsta saņēmējiem pienākas piemaksa par divu un vairāk bērnu – no viena līdz 20 gadu vecumam – audzināšanu. Proti, par diviem bērniem tie ir 10 eiro mēnesī, par trim bērniem 66, par četriem 116, par pieciem 166, par sešiem 216, vēl nākamajiem – par 50 eiro lielāks nekā par iepriekšējo.

Piemaksas apmērs atkarīgs no tā, par cik bērniem vecumā līdz 20 gadiem konkrētam saņēmējam piešķirts šis pabalsts. No jaunā gada šādas piemaksas vairs nebūs un pabalsta apmērs būs konstants atkarībā no audzināmo bērnu skaita.

Par apgādībā esošu vienu bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts būs 25 eiro, par diviem bērniem 100 eiro, par trim bērniem 225 eiro mēnesī. Savukārt par četriem un vairāk bērniem līdz 20 gadu vecumam pabalsts būs 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Pabalstu varēs saņemt līdz bērna 16 gadu vecumam (patlaban līdz 15) neatkarīgi no mācīšanās fakta un turpināt saņemt pēc 16 gadiem, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā.

Ģimenes valsts pabalsts tika ieviests 1992. gadā – 8 latu apmērā.

Šo pabalstu regulāri saņem ģimenes ar bērniem (vecākiem par 1 gadu) Latvijā, ja pieteikušās tā saņemšanai.