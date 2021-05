Foto: Shutterstock

No omītes zelta receptēm: karaliskās bulciņas ar cukuriņu un magonēm







Mājās ceptas bulciņas – nekas nevar tās aizstāt, pat visdārgākā un izcilākā konditoreja! Šo bulciņu recepte, kurām pamatoti dots nosaukums “karaliskās bulciņas”, ir ļoti vienkārša, tāpēc tās izdodas katru reizi, kā tiek izlemts tās pagatavot un sagādāt prieku sev un saviem mājiniekiem!

Karaliskās bulciņas ar cukuriņu un magonēm

Sastāvdaļas:

Augstākā labuma kviešu milti – 0,5 kg

Silts piens – 300 ml

Sausais raugs – 15 grami

Cukurs – tējkarote

Sāls – tējkarote

Augu eļļa – 75 grami

Ola – 1 gab.

Magoņu sēkliņas pārkaisīšanai

Pagatavošana:

1. Ņem bļodu, ieber raugu siltā pienā, pievieno cukuru, visu kārtīgi samaisa un atstāj “atpūsties” uz 10 minūtēm. Gaida tik ilgi, kad raugs sāk “pacelties”.

2. Citā traukā ieber miltus, sāli un augu eļļu, visu kārtīgi saspaida. Masas centrā uztaisa “iedobīti”, kurā ielej pienu un raugu. Ļauj dažas minūtes “atpūsties”. Pēc brīža visu samaisa viendabīgā, elastīgā mīklā. Ja šķiet, ka miltu ir par maz, nedaudz pieber vēl.

3. Uzliek traukam dvieli un noliek siltā vietiņā pastāvēt (aptuveni stundu, kamēr mīklas apjoms nepieaug 2x). Pēc tam izņem no trauka mīklu, sarullē to desā, kuru sadala aptuveni 16 vienādos gabaliņos. No katra gabaliņa rokās formē bulciņu.

4. Apsmērē katru bulciņu ar sakultu olu. Bagātīgi uz katras uzber cukuru, magonītes un liek uz tīra dvieļa. Ar asu nazi bulciņas virspusē iegriež “krustiņu”.

5. Ļauj bulciņām “atpūsties” vēl vidēji 30 minūtes. Pa šo laiku to izmērs pieaugs vēl vismaz 1,5x.

6. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Kārto bulciņas uz cepešpannas un liek cepties aptuveni uz 20 līdz 25 minūtēm.

Labu apetīti!