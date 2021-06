Pēc pasaules čempionāta Gunārs Skvorcovs nedēļu atpūties un atsācis treniņus – uz Rīgas “Dinamo” nometni jūlija sākumā jāierodas labā formā. Foto: Edijs Pālens/LETA

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Hokejista Gunāra Skvorcova karjera aizvadītajā sezonā apgriezās par 180 grādiem – viņš no uzbrucēja tika pārkvalificēts par aizsargu un kā šīs pozīcijas spēlētājs arī iekļuva Latvijas izlasē startam pasaules čempionātā.





































































































































Pozīciju maiņa nav nekas neparasts, taču visbiežāk tas notiek līdz junioru vecuma sasniegšanai, bet Skvorcovs jau tuvojās 31. dzimšanas dienai.

Sezonu brocēnietis iesāka Kontinentālās hokeja līgas vienībā Pekinas “Kuņluņ Red Star”, kur gan aizvadīja vien četras spēles, atgriežoties Rīgas “Dinamo”. Septiņas spēles uzbrucēja pozīcijā un tad – Skvorcovs aizsargs!

Tas esot bijis vienaudža, šobrīd trenera Raimonda Vilkoita ierosinājums, ko galvenais treneris Pēteris Skudra akceptējis.

“Pēteris prasīja, vai esmu gatavs pamēģināt, teicu – jā. Viena, otra, trešā spēle, un aizgāja,” “Latvijas Avīzei” stāsta Gunārs Skvorcovs, kurš nekad iepriekš nav bijis aizsargs.

“Man patīk, jo ir vairāk laika padomāt, kopumā lielāks spēles laiks, biežāk ar ripu. Interesanti. Reizēm aizsargi paši saka, ka garlaicīgi, bet man ir pretēji, varbūt tā ir sākuma stadija. Protams, ir lietas, pie kā jāpiestrādā, – spēle ar ripu uz zilās līnijas, vidējā zonā jāiemācās labāk sagaidīt pretinieku. Slidošana atpakaļ – ir mazliet grūtāk nekā aizsargiem, kam to dzen iekšā no bērnības, bet var kompensēt, lai gan ir bijuši brīži, kad uz to iekrītu.”

Skudra turpinājumā neesot ar Gunāru pārrunājis viņa sniegumu, bet, ja reiz nospēlēja virs 20 mačiem, viņš secina, ka ticis galā. “Laikam pat gribētu palikt kā aizsargs, tiku Latvijas izlasē, un tas arī kaut ko nozīmē,” spriež Skvorcovs.

Viņam ir līgums ar “Dinamo” uz nākamo sezonu, komandas stūre nonākusi krievu speciālista Sergeja Zubova rokās, bet vēl neesot bijusi saruna, kādā pozīcijā viņu liks.

“Esmu redzējis, ka ieliek uzbrucēju uz vienu divām spēlēm aizsardzībā, bet tā, ka aizķeras – nav manīts. Miks Tumānovs (19) pirms diviem gadiem esot pārkvalificēts no aizsardzības uz uzbrukumu,” norādīja Gunārs Skvorcovs.

Vai universālās prasmes palielina iespējas hokeja tirgū? Viņš nav pārliecināts – viens treneris to var uztvert par plusu, kāds par mīnusu, sak, ko mēs ar viņu īsti iesāksim.



































































Viegli pārslēgties

Gunāra Skvorcova ceļš hokejā bijis interesants jau kopš bērnības – viņš nāk no Brocēniem un no piecu gadu vecuma ar tēvu braukāja uz treniņiem Rīgā, tie ir 112 kilometri.

“Cēlāmies piecos no rīta, pirmos divus gadus braucām ar autobusu, tad tikām pie pirmās automašīnas un bija vieglāk, varēju ceļā pagulēt, jo autobusā reizēm nebija sēdvietu, snaudu uz hokeja somas. Ar mašīnu ap 10.30 jau bijām mājās, un sanāca nokavēt divas trīs stundas, skolotājas bija pretimnākošas un varēja sarunāt. Diezgan traki, esmu ļoti pateicīgs tēvam par visu, tur bija vajadzīgi nervi, apņemšanās,” viņš novērtē ģimenes lomu.

11 gadu vecumā sācis dzīvot internātā Rīgas 55. vidusskolā, kur trenējās divus gadus, un tad pārcēlās uz Liepāju.

Šopavasar Skvorcovs ceturto reizi iekļuva Latvijas izlasē startam pasaules čempionātā – lai gan trenējās kā aizsargs, vienīgajā mačā pret Somiju treneri izmantoja kā 13. uzbrucēju, kopā iznākot laukumā piecas reizes.

“Nezinu, kāpēc tā, bet bija viegli pārslēgties atpakaļ uz uzbrukumu, 25 gadus esmu nospēlējis un funkcijas nevar aizmirst. Arī īsajā spēles laikā sanāca pāris epizodes, kur veiksmes gadījumā varētu atzīmēties, – izgājām divatā pret vienu aizsargu, bija metiens pa vārtiem. Ja veiksmīgi atlēktu ripa, visādi varētu sanākt. Vēl vienā gadījumā bija metiens pa vārtiem, es biju vārtu priekšā, bet aizsargs nobloķēja,” viņš saka, atzīstot – tik īsā spēles posmā iesvīst īsti nav sanācis.

Latvijas izlasei pietrūka viena punkta, vārtu guvums spēlē pret Vāciju, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā. Gunārs norāda, ka partneri centās un atdeva visu, viņš čempionāta laikā redzējis emocijas, pārdzīvojumus.

No malas skatīties spēles esot grūtāk nekā pašam būt laukumā. Viņš piekrīt daudzu novērtējumam – komandai pietrūcis vairākumā gūto vārtu.

Vairāk nekā divas nedēļas hokejisti pavadīja burbuļa režīmā. “Viesnīcā skatījos hokeja spēles, seriālus. Bija galda teniss, novuss, es gan tikai dažas reizes uzspēlēju. Paņēmu līdzi arī “Play­Station”, ko gan ieslēdzu tikai pirmajā dienā.

Nesaista, nopirku pirms vairākiem gadiem, kad biju guvis smadzeņu satricinājumu,” stāsta Gunārs Skvorcovs.

“Baroja labi, viss garšīgi un mani apmierināja, vien zināma rutīna, jo nebija dažādības. Ja gribēji ko papildus, varēji pasūtīt ar piegādi. Es pasūtīju kebabu – komanda aizbrauc uz spēli, bet nekādu uzkodu nav.”

Vizītkarte. Gunārs Skvorcovs

Dzimis 1990. gada 13. janvārī

Hokejists, pārstāv KHL vienību Rīgas “Dinamo”, kur kopumā pavadījis astoņas sezonas

Spēlējis Ķīnas komandās “Kuņluņ Red Star” (KHL) un “KRS-BSU” (VHL)

Divkārtējs Latvijas čempions ar “Liepājas metalurgu” (2009., 2012.)

Latvijas izlasi pārstāvējis četros pasaules čempionātos, kopumā izlasē 71 spēle un deviņi rezultativitātes punkti (7+2)