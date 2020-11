Noderīgi knifiņi: kā panākt, lai valkājot sejas masku, neaizsvīst brilles?

Foto: TASS/SCANPIX/LETA

Valstī ieviešot ārkārtas stāvokli saistībā ar Covid-19 izplatību, Latvijā sejas maskas nepieciešams lietot ikvienā sabiedriskā vietā. Tomēr ir bijis nepieciešams laiks, lai apgūtu veidus, kā valkāt brilles un sejas masku tā, lai briļļu lēcas neaizsvīstu ieejot veikalā vai iekāpjot sabiedriskajā transportā. Par to, kā izskaidrojama briļļu svīšana un kādi “knifi” palīdzēs no tā izvairīties, stāsta “Oc Vision” optometristi.

Kāpēc brilles aizsvīst?

“Brilles aizsvīst fizikālu procesu dēļ, kas visbiežāk notiek pie temperatūras maiņas. Ūdens kondensācijas ceļā, kad siltās gaisa daļiņas nosēžas uz aukstas virsmas, mūsu briļļu lēcas aizsvīst. Rudens un ziemas periodā nākas biežāk sastapties ar šo problēmu, īpaši lietojot sejas masku, tāpēc, ka mūsu izelpa ir siltāka par gaisa temperatūru vietā, kurā atrodamies. Taču, izvēloties pareizos līdzekļus, tā ir viegli atrisināma.

Lai samazinātu briļļu svīšanu, ieteicams izvēlēties briļļu ietvaru no metāla, jo tas balstās uz deguna ar īpašiem balstiņiem, kas neļaus brillēm atrasties tik blīvi pie sevis, bet nodrošinās labāku gaisa ventilāciju starp seju un brillēm. Savukārt izmantojot plastmasas ietvaru, to labāk būtu nepieciešams nobīdīt pāris milimetrus zemāk nekā ierasts. Protams, svarīga ir pareiza sejas maskas lietošana! Neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota medicīniskā vai auduma sejas maskas, tai jābūt uzvilktai ar metāla stieplīti uz augšu, pielāgojot to deguna formai. Tā tiks samazināta gaisa plūsma, kas nonāk uz brillēm. Efektīvs risinājums ir gūstams krusteniski sagriežot katru maskas aizausi pirms aizāķēšanas aiz auss, tā palielinot izelpotā gaisa atveres sānos,” informē optometriste Aiga Ozoliņa.

Līdzekļi, kas pasargā briļļu lēcas no aizsvīšanas

Optometriste Ilze Eriksone: “Viens no pamatnoteikumiem, kuru vajadzētu ievērot ne tikai lietojot masku, bet arī ikdienā – briļļu lēcām jābūt tīrām, jo netīrumi uz lēcu virsmas veicina to svīšanu. Lai samazinātu to iespējamību aizsvīst, optikas veikalos iespējams iegādāties speciālus pretaizsvīšanas līdzekļus. Tie ir pieejami gan kā gēli, spreji, kā arī speciālas salvetes, kas nodrošinās pretaizsvīšanas efektu. Tiesa gan, drošāk šādus līdzekļus ir iegādāties optikas veikalos, jo tā būs iespējams atrast piemērotāko līdzekli, kas būs saderīgas ar briļļu lēcu pārklājumu un to nesabojās.

Ņemot vērā, ka brilles svīst ne vien lietojot masku, bet arī pie gaisa temperatūras maiņas (ieejot/izejot no telpām), veicot mājas darbus, piemēram, gatavojot ēst vai uzturoties vannas istabā, optikās iespējams izgatavot brilles ar pārklājumiem, kas samazinās briļļu lēcu svīšanu, jo tām būs ne vien cietinātais un dzirdinātais klājums, bet arī pretputekļu, pretnetīrumu un hidrofobais pārklājums, kuri samazinās briļļu lēcu aizsvīšanu. Šobrīd, izgatavojot brilles, iespējams iestrādāt speciālu pretaizsvīšanas klājumu, kas atgrūž ūdeni no briļļu lēcas virsmas, padarot ērtāku briļļu lietošanu.”

Iespēja lietot kontaktlēcas

“Kontaktlēcas šajos apstākļos ir lielisks risinājums, jo tās būs pasargātas no aizsvīšanas ne vien sabiedriskajā transportā, bet arī citās ikdienas gaitās. Mūsdienu tehnoloģijas piedāvā iespēju piemeklēt atbilstošas kontaktlēcas arī tiem cilvēkiem, kuri lieto brilles ar astigmātismu jeb cilindriem, kā arī progresīvo briļļu cienītājiem, tāpēc šis varētu būt piemērots brīdis, lai izmēģinātu kontaktlēcu lietošanu. Jāatzīmē gan, ka, izvēloties lietot kontaktlēcas, to nēsātājiem ir nepieciešams rūpīgi sekot līdzi pareizai lēcu kopšanai un atcerēties par acu atpūtināšanu. Kontaktlēcas nav ieteicams lietot ilgāk par 8 – 12 stundām dienā, kā arī būtu nepieciešams ieplānot 1 – 2 dienas nedēļā, kad tās netiek lietotas vispār. Atrodot piemērotākās kontaktlēcas, ikvienu lietotāju aicinātu regulāri sekot līdzi acu labsajūtai, veicot redzes pārbaudi reizi pusgadā,” stāsta optometriste Jeļena Stūriška.

Lai gan briļļu lietošana kopā ar sejas masku var sākotnēji radīt sarežģījumus, optometristes aicina rīkoties atbildīgi. Briļļu lietošana ir apvienojama ar sejas masku valkāšanu, ja tiek ievēroti daži vienkārši principi, kas samazinās briļļu lēcu aizsvīšanas iespēju!