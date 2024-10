Notiek 5G Techritory forums: priekšplānā mākslīgā intelekta izaicinājumi un Latvijas-Ukrainas sadarbība Ieteikt







Šodien un rīt, 30. un 31. oktobrī, Rīgā notiek 5G Techritory – Eiropas vadošais 5G ekosistēmas forums, kurā klātienē piedalās 800, bet tiešsaistē 1200 dalībnieku no visas pasaules, tostarp ASV, Kanādas, Šveices, Dānijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, kā arī Dominikānas, Ēģiptes, Turcijas un citām valstīm. Forums ir veltīts 5G ekosistēmas attīstībai un tā mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu, sadarbību un tehnoloģisko progresu gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī.

Divu dienu garumā vairāk nekā 90 tehnoloģiju eksperti, tostarp NATO Komunikāciju un informācijas aģentūras (NCIA) Digitālo inovāciju un tehnoloģiju vadītāja Luza Fernandeza, NOKIA Tendenču un inovāciju izpētes vadītāja Leslija Šenona, kā arī Vācijas Digitālās un datu politikas departamenta ģenerāldirektors Benjamins Brake, prezentēs nozares aktuālākos jautājumus un inovācijas. Latviju forumā pārstāv Latvijas Republikas Ministru prezidente Evika Siliņa, Latvijas Republikas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa, Latvijas Republikas Ārlietu ministre Baiba Braže, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Andris Sprūds, kā arī citi politikas veidotāji, kuri sniegs savu ieguldījumu Eiropas tehnoloģiskās attīstības kontekstā.

Šī gada foruma centrālās tēmas ir kiberdrošības izaicinājumi un to risinājumi, kvantu tehnoloģiju loma tīklu drošībā, kā arī 6G tehnoloģiju attīstība un pielietojums. Uzmanība tiks pievērsta arī autonomo transporta sistēmu un telemedicīnas attīstībai, kā arī digitālās iekļaušanas jautājumiem, kas vērsti uz digitālās nevienlīdzības mazināšanu un tehnoloģiju pieejamību visiem sabiedrības locekļiem. Jo īpaši liela vērība forumā tiks pievērsta mākslīga intelekta jautājumiem. Mākslīgais intelekts paver ne vien plašas iespējas, bet rada arī daudzus izaicinājumus, kas aptver datu drošību un privātumu. 5G Techritory šo jautājumu aktualizē jau tagad un rīkojas, lai Latvija būtu gatava mākslīgā intelekta mestajiem pārbaudījumiem, dažādos koprades pasākumos un paneļdiskusijās diskutējot par mākslīgā intelekta iespējām, izaicinājumiem un risinājumiem.

“Latvija ir viena no līderēm digitālās attīstības jomā Eiropā ar vairāk nekā 90% digitāli pieejamiem valsts pārvaldes pakalpojumiem. Tā ir joma, kurā sevi labi apliecinājuši Latvijas zinātnieki un uzņēmēji. Tādēļ esam gatavi spert nākošo soli un veidot Mākslīgā intelekta ekselences centru, kurā vēlamies eksperimentēt, attīstīt inovācijas un piedāvāt savus risinājumus globāli. 5G Techritory ir platforma, kura saved kopā pasaules līderus, veidojot jaunus kontaktus un sadarbības digitālo risinājumu pielietojumam biznesa, drošības, medicīnas, zinātnes un citu nozaru vajadzībām,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Raivis Bremšmits.

Īpaši nozīmīgs notikums ir Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas pārstāvju ierašanās un dalība 5G Techritory, tādējādi uzsverot Latvijas un Ukrainas partnerības stiprināšanu digitalizācijas attīstībā. Ar Latvijas atbalstu Ukraina virzās uz Eiropas standartu ievērošanu un sadarbību ar Eiropas Savienību (ES), tehnoloģiju līderiem un telekomunikāciju uzņēmumiem. Forumā Ukrainas pārstāvji dalās ar būtisku pieredzi telekomunikāciju stabilitātes un digitālās transformācijas jomā. Neskatoties uz kara apstākļiem un nepārtrauktu infrastruktūras atjaunošanu, Ukraina turpina attīstīt inovatīvas tehnoloģijas un tiekties uz ES standartiem atbilstošu digitālo nākotni. Ukrainu forumā pārstāv Digitālās transformācijas ministrijas amatpersonas — Stanislavs Pribitko, Elektronisko sakaru un radiofrekvenču spektra direktorāta vadītājs, un Elina Gansetska, Ukrainas Digitālās transformācijas ministrijas eksperte juridiskajos un Eiropas integrācijas jautājumos. Viņi uzsver, ka Ukrainas telekomunikāciju nozare spēj pielāgoties nepārtrauktiem izaicinājumiem un ir gatava dalīties šajā pieredzē ar starptautiskajiem partneriem.

“Ukrainai ir pieredze gan ilgtermiņa, gan īstermiņa krīžu pārvaldībā. To apliecina mūsu noturība un izaugsme telekomunikāciju jomā, neskatoties uz kara izraisītajiem postījumiem. Tehnoloģijas ir viens no Ukrainas stabilitātes faktoriem gan kaujas laukā, gan atbalstot Ukrainas sabiedrības dzīvotspēju. Mēs esam izstrādājuši tehnoloģiskos risinājumus, kas spēj izturēt kiberuzbrukumus un nodrošināt ukraiņiem mobilo sakaru un interneta pieejamību. Un šobrīd esam ceļā uz likumdošanas pielāgošanu Eiropas standartiem. Esam pateicīgi par līdzšinējo atbalstu un cerīgi par turpmākām sadarbībām, kas vērstas uz Ukrainas valsts atjaunošanu. Kopā varam veidot spēcīgāku nākotni gan Ukrainai, gan Eiropai”, stāsta Stanislavs Pribitko.

Tāpat forumā ieradīsies arī Moldovas delegācija, kura, līdzīgi kā Ukrainas pārstāvji, mācīsies no Latvijas pieredzes digitalizācijas jautājumos virzībā uz ES.

Forumā paralēli prezentācijām notiek arī paneļdiskusijas un koprades pasākumi – tādi plānoti 23. 31.oktobrī Ādažu militārajā bāzē notiks koprades pasākums kopā ar NATO Digital Backbone Experimentation, kurā valsts, militārās, rūpniecības, akadēmiskās un nevalstiskās organizācijas pārstāvji diskutēs par NATO lomu militāro UAS (bezpilota lidaparātu sistēma) izvietošanas un pret-UAS aktivitāšu veicināšanu Baltijas valstīs. Droni – bezpilota lidaparāti, kas var pārvietoties autonomi, bez cilvēku kontroles vai ārpus redzes loka – pēdējā laikā kļuvuši jo īpaši aktuāli un piedāvā nepārspējamas potenciālas priekšrocības ne vien aizsardzības jomā, bet dažādās nozarēs, sākot no lauksaimniecības efektivitātes uzlabošanas un ātras reaģēšanas ārkārtas situācijās līdz revolucionāram loģistikas un infrastruktūras pārbaudēm. Lai palīdzētu virzīties uz priekšu šo tehnoloģiju ieviešanā, NATO ACT kopā ar 5G Techritory rīkos koprades pasākumu, kura uzmanības centrā būs civilo, valsts un militāro UAS operāciju izmantošanas gadījumi, kā arī citi saistītie jautājumi.

Foruma saturam bez maksas sekot līdzi varēs interneta platformā, foruma daba valoda ir angļu. Lai piedalītos nepieciešama iepriekšēja reģistrācija – Welcome to 5G TECHRITORY 2024 (mittoevents.com) Reģistrācija mediju pārstāvjiem pieejama šeit: Registration for media (mittoevents.com)