“No mākslīgā intelekta noteikti nevajag baidīties! Mākslīgo intelektu un lietas, kuras var darīt ar mākslīgo intelektu, vajag apgūt un mācīties,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” rosināja VAS ES 5G Techritory programmas direktors Neils Kalniņš, runājot par tādu digitālo tehnoloģiju kā mākslīgais intelekts un 5G attīstību.

Mākslīgā intelekta apgūšana noteikti esot viena no tām prasmēm, kas būtu jāiekļauj “mūsu minimālo prasmju komplektā”, uzskata Kalniņš.

“Ir jāsaprot, kas ir mākslīgais intelekts un kā tas darbojas, kādas ir attīstības tendences un kāds apdraudējums eventuāli ir iespējams. Klasiskākais, ko mēs esam dzirdējuši, ir šie deep fake [dziļviltojuma] video, kur mēs varam panākt to, ka Tramps pēkšņi nepiedienīgi uzvedas kādā veikalā vai kāds no mūsu līdzcilvēkiem dara kaut kādas neadekvātas lietas. Jā, tehnoloģijas to visu šobrīd nodrošina! Kāds to var uztvert kā joku vai teikt, ka tas ir joks, bet kāds, kurš nav informēts par šo tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, diemžēl var nonākt zināmu mītu un māņu varā,” sacīja VAS ES 5G Techritory programmas direktors Kalniņš.

IT tehnoloģiju eksperts vēlreiz uzsvēra, ka nevajag baidīties no mākslīgā intelekta, to jāapgūst un jāizprot. “Gluži otrādi – radām tā risinājumus paši vai izmantojam tos risinājumus, ko kāds jau ir radījis,” mudināja Kalniņš, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sīkāk stāstot arī par 5G tehnoloģiju un aktualitātēm digitālo tehnoloģiju jomā.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka no 30. līdz 31. oktobrim Rīgā jau 7. reizi notiks 5G Techritory forums – vadošais 5G ekosistēmas pasākums Eiropā, kas ir nozīmīga globāla platforma tehnoloģiju un inovāciju attīstībai Latvijā un Eiropā.

Klātienē un tiešsaistē pulcēsies ap 1200 dalībnieku – industrijas līderi, politikas veidotāji un tehnoloģiju vizionāri, kā arī vadošo tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji, akadēmiskais sektors un masu mediju pārstāvji no visas pasaules. Eksperti diskutēs un dalīsies savā pieredzē un zināšanās par jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem, tostarp, kiberdrošībā, kvantu un 6G tehnoloģijās.

