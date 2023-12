FOTO: Shutterstock

Numeroloģes “tulkojums”! Ko nozīmē, ja regulāri pulkstenī pamanu vienādus skaitļus? Ieteikt







Aija Stabiņa, numeroloģe / Spīgana

Mūs parasti izbrīna moments, kad tiek ieraudzīti vairāki vienādi skaitļi. Konsultācijās biežs jautājums man kā numeroloģei ir aptuveni šāds: pēdējā laikā visur redzu 17 – pulkstenī, čekā par pusdienām, rindas kārtas numurā bankā, ko gan tas varētu nozīmēt?

Pāris reižu ieraudzīts viens un tas pats skaitlis lielākoties ir vienkārši sakritība. Piemēram, ja tu pabeidz darbu 17:00 un ļoti bieži, izejot no darba, redzi 17:17, tad tas nozīmē vien to, ka šajā laikā tu parasti izej no darba! Bet, ja cipari sāk vajāt tevi, tad der tajos ieklausīties.

00:00 liela veiksme, izdošanās, jauns sākums, cilvēkam tiek iedota Augstāko spēku aizsardzība / kāda posma, etapa beigas, ir kaut kas jāpabeidz, pietiek!

01:01 sazinies ar māsu vai brāli / tava palīdzība ir vajadzīga māsai, brālim / uzmanīgi ar dokumentu parakstīšanu / ja saņem piedāvājumu kaut ko rakstīt, runāt, uzstāties, ir jāpiekrīt / uz priekšu! Uzvara!

02:02 māte tevi mīl / var lūgt palīdzību mātei vai sievietēm / pie tevis nāk ciemos sievietes / drīzumā vari dzirdēt striktus vārdus, sagatavojies! / tu zini atbildes uz visiem jautājumiem.

03:03 velti uzmanību bērnam / veiksme no bērniem / tev pieder milzu bagātības, saskati tās! / jāparūpējas par aizsardzību / tu esi stāvoklī / esi nopietnāks! / uzņemies atbildību!

04:04 tev ir kaut kas jāsakārto, jānokārto / ievēro likumus! / tev savā dzīvē ir jāienes vairāk stabilitātes / tu esi pelnījusi kādu brīdi atpūsties, paņem atvaļinājumu / tevi gaida paaugstinājums / vairākkārtējas četrinieka atkārtošanās ir norāde, ka cilvēkam jādibina savs uzņēmums.

05:05 tu esi visskaistākā! / atklāj savus talantus! / tēvs var palīdzēt / uzmanies, lai tēvs netraucē / vīrieši var palīdzēt / uzmanies, vīrieši var traucēt / ej pastaigāt brīvā dabā! / tev ir zināšanas, kuras citiem nav pieejamas, dalies ar tām / kāds strikti runās, sagatavojies!

06:06 priekšā stāv izvēle – pieņem pareizo lēmumu! / drīz iemīlēsies / esi atradusi savu mīlestību.

07:07 priekšā ceļš / jāpērk jauna mašīna / izvēlies pareizo ceļu / tu esi uzņēmusies atbildību par pārāk daudz cilvēkiem / tevi sagaida zinātniski atklājumi.

08:08 šodien tevi kontrolēs / uzmanies no pārbaudēm / uzvari tiesā! / ievēro līdzsvaru visā / tuvojas lielā nauda.

09:09 nepaliec viena, esi starp cilvēkiem / parūpējies par tuvo cilvēku aizsardzību / dalies ar zināšanām / var atgadīties gaišredzības mirkļi / sapņi ir viedi.

10:10 nopērc loterijas biļeti, dodies uz kazino / priekšā gaida liels paaugstinājums vai liels kritiens / veiksme tavā pusē.

11:11 esi diplomāte! / šodien iespēja sastapties ar fiziska vai psiholoģiska spēka pielietošanu, izvairies no tā! / ir jāsāk sportot! / tev jau sen bija jāiet pie friziera.

12:12 kādam ir nepieciešama tava palīdzība / uz brīdi apstājies un padomā / nauda nav galvenais / dari ko traku – lec ar gumiju, izpletni, kāp klintīs / paraugies uz lietām no cita redzes leņķa.

13:13 jauns sākums / atceries, ka visi ir vienlīdzīgi, neviens nav pārāks par citiem / revolūcijas un apvērsumi / drīz gaidāmas dzemdības.

14:14 paēd, tu esi badā / nomierinies, tu esi pārāk satraukta / pagātne un tagadne rāda nākotnes notikumus / tu esi drošībā, aizsargāta / uzmanies, tevi var visi pamest.

15:15 nauda var nokrist no debesīm / atturies no alkohola un apreibinošām vielām / tevī ir ļoti liels spēks – izmanto to labiem mērķiem / šodien būs sekss.

16:16 tev ir jāiegādājas nekustamais īpašums / pārbaudi elektroierīces un elektrību savā mājā / liec pamatus jaunai, labākai dzīvei / tuvojas negaiss / dodies ekskursijā apskatīt skaistus namus.

17:17 tu esi zvaigzne, atklāj savus talantus / tev šodien tiks pievērsta pastiprināta uzmanība / laiks apmeklēt astrologu vai numerologu / nekļūsti pārāk iedomīga!

18:18 atturies no alkohola un citām apreibinošām vielām / nekļūsti atkarīgs no citiem / pirms aizmigšanas padomā par kaut ko labu / nakts ir tavs draugs / paļaujies uz intuīciju.

19:19 izmanto savu varu! / tevi gaida paaugstinājums, priekšnieki tevi mīl / tu esi tuvu ārprātam, apstājies! / ja tev ir iedota vara, tad izmanto to atbildīgi!

20:20 visi uz Zemes ir vienādi – saņemsi pēc nopelniem / ja tev vajadzīga palīdzība, jautā dzimtas vecākajiem locekļiem.

21:21 dodies ārzemju ceļojumā / jāpārceļas uz dzīvi citā valstī / apgūsti svešvalodu / kaut kas ir jāpabeidz / nopērc ātrāku internetu!

22:22 esi nopietnāka, beidz muļķoties / varbūt bērnam vajadzīga palīdzība / tu esi vieds cilvēks / draugi var tevi glābt.

23:23 tu esi dieviete / labi strādā augstākā intuīcija / tu zini visu / tev ir pielaide Visuma noslēpumiem.