Džonatans de Kvans, Dens Kvans un Denjels Šeinerts. Daniels Roans Foto. ANGELA WEISS / AFP, AP, REUTERS/Mike Blake. LA.lV kolāža

"Oskara" balvu ceremonijā triumfē "Everything Everywhere All at Once"; labākā dokumentālā filma – "Navaļnijs"







Kinoakadēmijas jeb “Oskara” balvu ceremonijā šogad lielākos uzvaras laurus plūkusi filma “Everything Everywhere All at Once” (“Viss visur vienlaikus”).

Amerikāņu zinātniskās fantastikas komēdija saņēmusi septiņus “Oskarus”, tai skaitā trīs no četrām balvām par labāko aktiermeistarību.

“Viss visur vienlaikus” saņēmusi “Oskaru” kategorijā “labākā filma”, un tās režisori un scenārija autori Dens Kvans un Denjels Šeinerts ieguvuši “Oskaru” kategorijā “labākais režisors”.

“Viss visur vienlaikus” kategorijā “labākā filma” pārspēja kinolentes “The Banshees of Inisherin” (“Inišerinas Banšī”), “The Fabelmans” (“Fabelmeni”), “Tár”, “Top Gun: Maverick” (“Top Gun: Maveriks”), “Avatar: The Way of Water” (“Avatars: Ūdensceļš”), “Elvis”(“Elviss”), “All Quiet on the Western Front” (“Rietumu frontē bez pārmaiņām”), “Women Talking” un “Triangle of Sadness” (“Skumju Trīsstūris”).

“Oskaru” kategorijā “labākā aktrise” saņēmusi 60 gadus vecā Mišela Jeo par lomu filmā “Viss visur vienlaikus”. Viņa ir pirmā aziātu aktrise, kas ieguvusi “Oskaru” šajā kategorijā.

“Dāmas, neļaujiet nevienam jums teikt, ka esat jau pāri saviem labākajiem gadiem,” saņemot “Oskaru”, sacīja Malaizijā ķīniešu ģimenē dzimusī aktrise.

Savukārt “labākā aktiera” balva tikusi 54 gadus vecajam Brendanam Freizeram par lomu filmā “The Whale” (“Valis”).

Džonatans Ke Kvans par lomu “Viss visur vienlaikus” saņēmis “Oskaru” kategorijā “labākā otrā plāna aktieris” un Džeimija Lī Kērtisa par tēlojumu šajā pašā filmā ieguvusi “Oskaru” kategorijā “labākā otrā plāna aktrise”.

“Viss visur vienlaikus”, kas bija nominēta “Oskariem” 11 kategorijās, ieguvusi balvu arī kategorijā “labākais oriģinālais scenārijs”.

Tikmēr kara drāma “All Quiet on the Western Front” (“Rietumu frontē bez pārmaiņām”) saņēmusi “Oskarus” par labāko operatora darbu, labāko starptautisko filmu, par labāko oriģinālmūziku un par labāko scenogrāfiju.

Par labāko animācijas filmu atzīta meksikāņu režisora Giljermo del Toro Gomesa filma “Pinocchio” (“Pinokio”).

Savukārt “Oskara” balvu kategorijā “labākā dokumentālā filma” saņēmusi kanādiešu režisora Daniela Roera filma “Navaļnijs”, kas stāsta par Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija politisko karjeru, mēģinājumu viņu noindēt ar ķīmisko ieroci “Novičok” un sekojošo izmeklēšanu.

“Oskaru” par labāko oriģinālo dziesmu saņēmusi “Naatu Naatu” no filmas “RRR”.

Savukārt Ruta E. Kārtere ieguvusi “Oskaru” par labāko kostīmu dizainu par darbu filmā “Black Panther: Wakanda Forever” – “Melnā Pantera: Vakanda mūžam”). 2018.gadā viņa saņēma “Oskaru” šajā kategorijā par kostīmiem filmā “Black Panther”. Viņa bija pirmā melnādainā māksliniece, kas saņēmusi “Oskaru” šajā kategorijā, un tagad kļuvusi par pirmo melnādaino sievieti, kas ieguvusi divus “Oskarus”.

“Es ceru, ka Navaļnijs caur šo filmu (..) spēs atgādināt pasaulei, ka ir iespējama alternatīva vīzija par to, kāda var būt Krievija, (..) bet galu galā, es ceru, ka filma palīdz uzturēt Navaļniju dzīvu,” novembrī intervijā laikrakstam “L.A. Times” sacīja Roers.