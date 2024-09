Otrdien Kurzemē ilgstoši līs Ieteikt







Otrdien Kurzemē gaidāms lietus, daudzviet līs ilgstoši, prognozē sinoptiķi.

Lietus nedaudz skars arī Zemgali. Valsts lielākajā daļā turpināsies sausums, saglabāsies zems gaisa mitrums un paaugstināts piesārņojums.

Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā Kurzemē pazemināsies līdz +13..+17 grādiem, bet valsts austrumu pusē tā pakāpsies līdz +22..+25 grādiem.

Rīgā mākoņu kļūs vairāk un vakarā iespējams lietus. Pūšot mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaiss dienā iesils līdz +22 grādiem.

Skandināvijā pastiprinās ciklons, ar to saistīta aukstā atmosfēras fronte no rietumiem pietuvojusies Latvijai. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1001 hektopaskāla Kurzemes rietumos līdz 1013 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.