Otro reizi Latvijā norisinājusies tehnoloģiju apguves programma "Seeds for the future"







Jau otro gadu Latvijā norisinājās starptautiskā tehnoloģiju apguves programma “Seeds for the Future”, ļaujot vietējiem studentiem izzināt jaunākās tehnoloģiju tendences un mācīties no nozares labākajiem ekspertiem.

Programmu divpadsmito gadu pēc kārtas organizē tehnoloģiju ražotājs Huawei ar mērķi risināt pasaulē aizvien pieaugošo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu trūkumu.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par būtisku izaugsmes faktoru daudzās nozarēs, veicinot digitalizāciju un automatizāciju visā pasaulē. Nozares attīstībā liela loma ir tādiem tehnoloģiju speciālistiem kā programmētājiem, inovāciju ekspertiem un iekārtu inženieriem, tomēr, par spīti augstajam pieprasījumam darba tirgū, speciālistu trūkst.

Šogad “Seeds for the future” tiešsaistes programmā piedalās vairāk kā 3500 talantīgu studentu no aptuveni 120 valstīm un reģioniem, tai skaitā arī no Latvijas. Astoņu dienu programmas laikā dažādos formātos – iepriekš ierakstītās lekcijās, tiešsaistes lekcijās un grupu projektā – var iegūt zināšanas par vairākām tēmām.

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas 2. kursa students Paulis Šauša par dalību programmā un iegūto pieredzi stāsta: “Personīgi man visvērtīgākā bija sniegtā informācija par jaunākajām tehnoloģijām – par tām stāstīja gan dažādās lekcijās, gan arī varēja nostiprināt zināšanas, pildot praktiskus uzdevumus.

Tāpat programmā bija iespējams gūt labu pieredzi projektu veidošanā. Darbs grupās bija diezgan interesants, un tā kā projekts ir internacionāls, tad tā bija iespēja pielietot un atsvaidzināt savas angļu valodas zināšanas.

Papildus lekcijās, kas bija pieejamas programmas laikā, stāstīja par Huawei tehnoloģijām, par Ķīnas pieredzi ar tehnoloģijām, kāda ir izaugsme, dzīvošana un kultūra. Arī tas, protams, bija ļoti interesanti un vērtīgi – uzzināt aktualitātes, kas notiek Āzijas pusē.”

Nedēļas laikā dalībniekiem nodrošinātas daudzveidīgas lekcijas, praktiskās nodarbības un sarunas ar ekspertiem, lai sniegtu pēc iespējas vērtīgāku un plašāku pieredzi, sagatavojot jaunos speciālistus darbam informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē.

Lai risinātu trūkstošo IKT speciālistu problēmu pasaulē, ir svarīgi nodrošināt daudzveidīgas un pieejamas iespējas papildu izglītības ieguvei, reizē pielāgojoties strauji mainīgajiem apstākļiem.

“Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk visā IKT nozarē ir nepieciešami zinoši un talantīgi speciālisti, kas spēj tikt galā ar dažādiem mūsdienu izaicinājumiem. Tieši tādēļ līdz ar pandēmijas izplatīšanos pasaulē “Seeds for the future” programmu esam pārcēluši tiešsaistē, turpinot piedāvāt talantīgākajiem IKT studentiem iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Kā organizatori mēs ļoti priecājamies, redzot, ka programmas dalībnieku skaits ar katru gadu aizvien pieaug – tas apliecina ne tikai to, ka programma ir vērtīga un interesanta, bet arī papildina nozares ekspertu loku,” stāsta Huawei Technologies Latvia komunikācijas vadītāja Inese Šuļžanoka.

Arī Latvija pēdējos divos gados ir iekļauta “Seeds for the future” programmas valstu sarakstā, un spējīgākajiem vietējiem studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties bezmaksas apmācībās.

“Es noteikti ieteiktu nākamos gados pieteikties arī citiem,“ uzsver Paulis Šauša, papildinot, ka “Seeds for the future” programma noteikti ir vērtīgs pienesums viņa profesionālajā izaugsmē.

“Šī ir ļoti laba pieredze, lai iegūtu zināšanas, sertifikātu, kā arī ar citiem programmas dalībniekiem izveidotu kādu veiksmīgu projektu. Lai gan ko tādu līdzīgu jau esmu apguvis iepriekš, tomēr šoreiz tika veidots jauns projekts, apskatīta pavisam citādāka tēma un reizē, tā kā apmācības notika angļu valodā, tā bija laba pieredze un iespēja paplašināt angļu valodas zināšanas, lai labāk nākotnē spētu sarunāties ar nozares pārstāvjiem visā pasaulē.”

Katrs programmas dalībnieks pēc gala pārbaudes darbu nokārtošanas saņem programmas “Seeds for the Future” sertifikātu, kas apliecina iegūtās zināšanas un pieredzi.

Apmācību programmu “Seeds for the Future” tehnoloģiju uzņēmums Huawei izveidoja 2008. gadā. Tās galvenais mērķis ir atbalstīt IKT nozares talantus un veidot saikni starp valstīm un kultūrām, veicināt izpratni un interesi par IKT nozari, dalīties ar zināšanām un pieredzi globālajā uzņēmējdarbības vidē. Plašāku informāciju par programmas piedāvājumu un jaunumiem var uzzināt mājaslapā.