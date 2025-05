“Pagaidām nevar apgalvot, ka tās divas armijas eksistē…” Rajevs atklāj, kāpēc viņu ļoti uztrauc aktīvā militārās tehnikas ražošana Krievijā Ieteikt







TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”, analizējot jaunāko informāciju par situāciju Ukrainā un Krievijā, NBS rezerves pulkvedis un 14. Saeimas deputāts Igors Rajevs (frakcijām nepiederošs) atgādināja par bijušā Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu pausto preses konferencē 2024.gada 21.martā, ka “Krievija veidos divas jaunas armijas – 14 divīzijas, 16 brigādes, flotili”.

“Starp citu flotile ir parādījusies. Ukraiņi bija ziņojuši par to, ka krieviem ir 300 jaunas laivas sakoncentrētas Hersonas virzienā, bet par tām divām armijām ir klusums. Un klusums ir pilnīgi no visām pusēm. Ir vēl viens personāžs, kurš ir pacēlis jautājumu par to, ka Krievijai ir gatavas divas armijas. Es nevaru spriest par to, vai tās ir vai nav gatavas, bet ir viena tendence, kura, godīgi sakot, mani ļoti uztrauc – tās ir Krievijas rūpnīcas. Kā tās ražoja tankus un kaujas mašīnas, artilērijas sistēmas, tā arī ražo, kas nozīmē to, ka tur nekāds temps neapstājas, un viņi var tikai palielināt to ražošanas skaitu,” bažīgi pauda NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

“Problēma ir tajā, ka frontes līnijā mēs neredzam šo tehnikas pieaugumu jau aptuveni četrus mēnešus, kas nozīmē, ka šīs kaujas mašīnas iet kaut kur citur. Un tad parādās jautājums – varbūt patiešām kaut kur veidojas šīs divas armijas, un varbūt kaut kādas vienības Krievijas armijai tiek gatavotas? Jo mēs zinām, ka Krievijai bija plāni par šīs vasaras uzbrukumu. Plāni bija lieli, un būsim godīgi, šīs te divas armijas bija šī te lielā Krievijas uzbrukuma galvenā sastāvdaļa. Tāpēc pagaidām nevar apgalvot, ka tās [divas] armijas eksistē un ir spējīgas reāli karot, jo neviens tās nav redzējis un nav nekādu izlūkdatu par tām armijām,” analizēja Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”.

Vienlaikus Rajevs uzsvēra, ka Krievijai bija tāds nodoms par divām armijām. “Tas ir fakts. (…) Tas nav īpaši pozitīvs signāls, jo mēs zinām, ka Krievija tomēr gatavojas vasaras uzbrukumam, un tas ir arī vēl viens iemesls, kāpēc viņiem tā 30 dienu uguns pārtraukšana nav vajadzīga. Vienīgais variants, kāpēc Krievija varētu piekrist uguns pārtraukšanai, ir ļaut atpūsties arī saviem karavīriem, jo fiziski jūs nevarat visu laiku karot un vēl jo vairāk – visu laiku uzbrukt. Bet domāju, ka Krievija uz to neies, jo tas būtu tāds bīstams precedents,” norādīja NBS rezerves pulkvedis Rajevs, uzsverot, ka, visdrīzāk, mēs neredzēsim uguns pārtraukšanu, bet ja tas notiks, tad īslaicīgi.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” skatieties video šeit: