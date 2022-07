Atliek minēt, kāpēc sirmgalvim tāds naids pret ukraiņiem, ka gandrīz nonāk cietumā Ieteikt







Ritvars Raits, "Latvijas Avīze"

Jūnija nogalē Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apstiprināja vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko apsūdzētais Ziedonis B. bija noslēdzis ar prokuroru. Apsūdzētais atzīst, ka veicis darbību, kas vērsta uz nacionālā naida izraisīšanu, un piekrīt, ka pelnījis par to brīvības atņemšanas sodu uz trim mēnešiem un vienu dienu nosacīti.

Pēc tam kad 2022. gada naktī uz 24. februāri Krievijas karaspēks iebruka Ukrainā, Latvijā atradās personas, kas gan sociālajos tīklos, gan ziņu portālu komentāru sadaļās pauda atbalstu agresoriem, kā arī nicīgi izteicās par Ukrainas valsti un tās iedzīvotājiem. Valsts drošības dienests (VDD) kopš tā laika uzsācis vairāk nekā divdesmit kriminālprocesus gan par nacionālā naida kurināšanu, gan par kara noziegumu attaisnošanu un slavināšanu. Ziedoņa B. krimināllieta ir pirmā, kurā paziņots spriedums.

Pietiek ar vienu komentāru

Šādas apsūdzēto vienošanās ar prokuroru tiek izskatītas rakstveida procesā. Ja apsūdzētais nelūgs tiesu sagatavot pilnu spriedumu, tad spēkā tas stāsies nākamnedēļ. Kamēr tas nav noticis, tiesa nevēlējās izpaust Ziedoņa B. izdarītā noziedzīgā nodarījuma nianses. Arī Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas prokurors Salvis Skaistais bija diezgan mazrunīgs, atklājot vien to, ka Ziedonis apsūdzēts par vienu vienīgu komentāru, kurā gan izmeklēšana, gan nu jau arī tiesa saskatījusi centienus izraisīt nacionālo naidu pret ukraiņiem.

Sev liktenīgo komentāru Ziedonis, kurš iepriekš pie kriminālatbildības nav ticis saukts, uzrakstīja 3. martā – nedēļu pēc Krievijas okupantu iebrukuma Ukrainā. Tobrīd lielākā daļa interneta portālu Latvijā vēl nebija slēguši iespēju lasītājiem pie publikācijām atstāt savus komentārus, kā tas ir tagad. Ziedonis savu komentāru ierakstīja laikraksta interneta vietnē pie raksta, kas bija par karu Ukrainā. Pensionāra izteikumus bija vērtējis Tiesībsarga birojs, kas tos atzina par naida runu. Ziedonis naidīgi bija izteicies gan par Ukrainas armiju un tās militāro potenciālu, gan noniecinājis Ukrainas tautu.

No cietuma paglābj cienījamais vecums

Uzzinājis, ka par viņa komentārā pausto viedokli uzsākts kriminālprocess, Ziedonis B. saprata, ka pamatīgi pāršāvis pār strīpu, savu vainu izdarītajā viņš nenoliedza, tāpēc pat netika aizturēts. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis. Par šādu nodarījumu paredzētais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, tādēļ var teikt, ka Ziedonim savā ziņā paveicies, jo viņam piespriesti tikai trīs mēneši, turklāt, ņemot vērā viņa cienījamo vecumu, – nosacīti.

Dzirdēt apsūdzētā liecības šajā kriminālprocesā nebija iespējams, tādēļ atliek tikai minēt, no kurienes latviešu sirmgalvim radies tāds naids pret Ukrainas tautu.

24 kriminālprocesi

Prokurors Salvis Skaistais atklāja, ka šis bija viens no pirmajiem kriminālprocesiem par tāda veida noziegumiem, kas izdarīti pēc tam, kad Ukrainā sākās karš. Tajā pašā laikā prokurora un viņa kolēģu Īpaši pilnvaroto prokuroru nodaļā uzraudzībā atrodas vēl vesela virkne jaunu kriminālprocesu gan par nacionālā naida kurināšanu, gan par kara noziegumu attaisnošanu un slavināšana. Dažu mēnešu laikā arī tiem būtu jānonāk tiesā.

Kā informē VDD, kopš Krievijas bruņoto spēku iebrukuma Ukrainā dienests kopumā uzsācis 20 kriminālprocesus, bet no Valsts policijas pārņēmis četrus kriminālprocesus saistībā ar naida runu. Lielākā daļa no kriminālprocesiem saistīti ar agresīvu vēršanos pret Ukrainu un tās tautu. Divos no kriminālprocesiem VDD pirmstiesas izmeklēšanu noslēdzis un nosūtījis tos prokuratūrai, rosinot pret aizdomās turētajām personām uzsākt kriminālvajāšanu. 22 kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšana turpinās.