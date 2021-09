Foto: Shutterstock

Pārliecinies, ka tu neesi aizmirsis par tiem solījumiem, kurus devi! Horoskopi 5.septembrim







Auns

Šodien pie horizonta var uznākt melni, tumši mākoņi. Nevajadzētu gan tērēt savus spēkus uz to, lai tos izkliedētu – beigu beigās tie pazudīs paši.

Vērsis

Tev piemīt tendence uz saviem pleciem uzņemties daudz vairāk darbu un pienākumu, nekā tu vari izdarīt. Paņem pauzīti, atpūties, šī diena tam ir kā radīta.

Dvīņi

Uzvar parasti vispacietīgākie un aukstasinīgākie cilvēki. Tavs gadījums nebūs izņēmums. Protams, ja vien tu spēsi demonstrēt šādas rakstura īpašības.

Vēzis

Tu šodien vari pa tukšo iztērēt veselu dienu dzenoties kaut kam pakaļ, taču, galu galā, tu šo mērķi tā arī nesasniegsi. Pirms doties pakaļ, padomā, vai tev to patiešām vajag?

Lauva

Tevi šodien pārņems divējādas sajūtas. No vienas puses – tev būs iespēja atslābt un baudīt mieru, no otras – tu nemaz to negribēsi darīt.

Jaunava

Iespējams, tev šodien nāksies ķerties pie jauniem darbiem. Pacenties gan labāk pabeigt vispirms iesāktos un tikai pēc tam uzņemties jaunus.

Svari

Šodien tavs egoistiskais noskaņojums neko labu tev nesola. Patiesībā tu vari izdarīt daudz vairāk, nekā tu domā. Jo šobrīd tu domā tikai par sevi.

Skorpions

Tu būsi ārkārtīgi jūtīgs un ļoti emocionāls. Tev būs arī kāds noslēpums, ko tu saprotams negribēsi nevienam atklāt. Zvaigznes tev nesaka ielaisties nekādās avantūrās. Labāk palasi kādu grāmatu vai noskaties kādu filmu.

Strēlnieks

Pacenties nenokļūt šodien strīdu krustugunīs, jo, ja tu sāksi ar kādu asas diskusijas, tas pavisam noteikti pārvērtīsies par skarbu strīdu.

Mežāzis

Pārliecinies, ka tu neesi aizmirsis par tiem solījumiem, kurus devi! Ja tu tos neizpildīsi, viss izvērtīsies daudz sliktāk, nekā tu vari iedomāties.

Ūdensvīrs

Pacenties šo dienu saplānot un rīkoties pēc sava plān. Improvizēšana un rīkošanās pēc “situācijas” nebūs pārāk veiksmīga izvēle.

Zivis

Tu būsi mazliet nervozs un nomākts. Tev liksies, ka viss un visi pret tevi ir sazvērējušies. Tā nav, pārliecini par to sevi!