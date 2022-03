Kadrs no Džeinas Kempiones vesterna “Suņa vara”, kas ieguva divas BAFTA galvenās balvas – kā labākā filma un režisore. Publicitātes foto

Pasniegti britu "Oskari". Zane Dzene – par Britu Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremoniju







Zane Dzene, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Svētdien, 13. martā, tika pasniegtas Britu Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) balvas. Svinīgā ceremonija norisinājās Karaliskajā Albertholā, par labāko filmu atzīstot Džeinas Kempiones vesternu “Suņa vara”, Džeinu Kempioni – par labāko režisori, savukārt zinātniskās fantastikas filma “Kāpa” triumfēja piecās kategorijās – labākā mūzika, mākslinieks, operators, skaņa un specefekti.

Trīs filmas – “CODA”, “Vestsaidas stāsts” un “Suņa vara” – saņēma divas balvas. “Suņa varas” producents Īens Kanings, citējot oriģināldarba autoru Tomasu Sevidžu, teica: “Ikvienam ir tiesības būt pamanītam, ikvienam ir tiesības justies drošībā, ikvienam ir tiesības mīlēt.”

Britu Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijas nozīmīgākās balvas – par labāko filmu un režiju – nonāca aktiera Benedikta Kamberbača rokās, jo Džeina Kempione ceremoniju nevarēja apmeklēt. Viņa, tāpat kā par labāko aktieri atzītais Vils Smits filmā “Uzvarētāju ģimene”, atradās Losandželosā, kur tika pasniegtas “Critics Choice Awards” un kur abi tika atzīti par labākajiem savās profesijās. B. Kamberbačs tērpam bija piespraudis uzlīmīti, kas norādīja uz viņa atbalstu Ukrainai, un līdzīgi bija rotājušies BAFTA balvai piecās kategorijās nominētā trillera “Vārīšanās temperatūra” galvenās lomas atveidotājs Stīvens Greiems un 13 gadus vecais Vūdijs Normens, kurš piedalījās Maikla Mailsa melnbaltajā lentē “Ej tālāk, tālāk”. Savukārt “Vestsaidas stāsta” aktrises Reičela Zēglere un Ariana de Bose bija tērpušās zilās un dzeltenās vakarkleitās, veidojot Ukrainas karoga krāsās ieturētu ansambli.

Kadrs no zinātniskās fantastikas filmas “Kāpa”, kas triumfēja piecās kategorijās. Publicitātes foto

B. Kamberbačs balvu saņēma no komiķa Endija Sērkisa rokām. Viens no ceremonijas emocionālākajiem brīžiem bija britu leģendas Šērlijas Beisijas uzstāšanās, ko pavadīja stāvovācijas – viņa izpildīja “Diamonds Are Forever”. Bondiādes, ar ko skatītāji pazīstami jau 60 gadu, pēdējā filma “Nav laiks mirt” bija izvirzīta trijām BAFTA balvām un saņēma vienu (labākā skaņa). Lašana Linča (“Nav laiks mirt”) no iepriekš godalgotajām Lēdijas Gāgas un Bakijas Bakrejas rokām saņēma “Uzlecošās zvaigznes” balvu.

Kategorijā “Labākā aktrise” balvu saņēma Džoana Skenlena par lomu Alīma Hana filmā “After Love”, bet par labāko otrā plāna aktrisi tika atzīta Ariana de Bose Stīvena Spīlberga veidotajā Brodvejas mūzikla “Vestsaidas stāsts” ekranizācijā. Saņemot balvu kā labākais otrā plāna aktieris, Trojs Kotsurs (“CODA”) apspēlēja neziņu par bondiādes nākotni un ieminējās, ka varbūt pienācis laiks kurlmēmam spiegam. “CODA” saņēma arī balvu par labāko adaptēto scenāriju (Šona Hedere), bet Pola Tomasa Andersona “Lakricas pica” tika atzīta par labāko kategorijā “Labākais oriģinālscenārijs”.

Kadrs no Keneta Branas bērnības iedvesmotās melnbaltās filmas “Belfāsta”, kas tika atzīta par labāko britu filmu. Publicitātes foto

Labākās ārzemju filmas gods tika Rjusukes Hamaguči filmai “Drive My Car”. Par labāko britu filmu balvu saņēma Keneta Branas bērnības iedvesmotā melnbaltā “Belfāsta”, kas atklāj saspringto situ­āciju Ziemeļīrijas galvaspilsētā pagājušā gadsimta 60. gadu beigās. Labākā dokumentālā filma – Sandensā pirmizrādītā amerikāņu filma “Soula vasara” par 1969. gadu Hārlemā, bet labākā pilnmetrāžas animācijas filma – Volta Disneja studijas “Enkanto”.

Britu Kino un televīzijas mākslas akadēmijas balvu ceremoniju šogad vadīja Rebela Vilsone, un viņa ļāvās ķecerībām gan par Džeimsu Bondu Daniela Kreiga izpildījumā, gan Dauningstrītu un britu karalisko ģimeni, tāpat neizpalika jociņi par viņas, no Austrālijas krūmājiem nākušas, atrašanos uz BAFTA balvu pasniegšanas skatuves. Daudzas piezīmes bija veltītas Ukrainai, un, piesakot aktrises Emīlijas Džonsas (“CODA”) uzstāšanos – viņa izpildīja Džonijas Mičelas dziesmu “Both Sides Now” –, Rebela Vilsone nekautrējās Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam parādīt vidējo pirkstu. E. Sērkiss norādīja uz britu lēnīgumu piedāvāt pajumti bēgļiem. Britu Kinoakadēmija arī izrādīja vienotību savās domās ar Ukrainas cilvēkiem, no kuriem daudzi ir BAFTA biedri.

