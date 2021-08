Foto: Shutterstock

Pastāv liela iespēja, ka tu šodien "sapīsies" nesaprotamās lietās… Horoskopi 16.augustam







Auns

Šī diena būs pārpildīta ar optimismu. Viss izdosies – sākot no maziem sīkumiem līdz pat lielām lietām. Izbaudi to, ko tev dos šodiena!

Vērsis

Tev, iespējams, nāksies stāties pretī kaut kam, kas ir daudz spēcīgāks par tevi – vai nu tas notiks mentāli vai fiziski, tam nav starpības. Pats galvenais, kas tev par šo jāzina – tev nav iemesla baidīties.

Dvīņi

Tu būsi kompānijas dvēsele un šo sajūtu pilnībā izbaudīsi – tā, no sirds! Šī ir tava diena! Pat, ja tev agri no rīta liekas, ka tu vēlies to pavadīt vienatnē – nedari tā.

Vēzis

Tev šodien būs vēlme pēc sacensībām. Jo šī diena, visticamāk, tāpat arī piedāvās tev daudz un dažādus izaicinājumus. Starp citu, ja veltīsi tikai nedaudz pūļu, sasniegsi lieliskus rezultātus. Pats galvenais – neļaujies slinkumam.

Lauva

Ja kāds šodien no tevis prasa paskaidrot tev tavu rīcību, pārvērt to par joku – tev nav nevienam nekas jāskaidro. Dari šodien to, ko esi ieplānojis un neatkāpies no saviem plāniem.

Jaunava

Pastāv liela iespēja, ka tu šodien “sapīsies” nesaprotamās lietās un pat intrigās. Tāpēc esi dikti uzmanīgs – ar ko kopā pavadi laiku un uz kādiem darījumiem “paraksties”.

Svari

Tu šodien būsi dikti enerģisks un viss tikai tāpēc, ka tev būs ļoti labs noskaņojums. Zvaigznes neiesaka tev ieciklēties uz kaut ko vienu, jo var gadīties, ka tieši tas “viens”, nenotiks.

Skorpions

Ieklausies tajā, ko runā apkārtējie – pat tad, ja tev tās liekas baumas. Pastāv liela iespēja, ka tev garām ir paslīdējusi kāda ļoti vērtīga informācija.

Strēlnieks

Zvaigznes tev sola kādu ļoti izdevīgu brīdi, lai nostiprinātu savas pozīcijas. Nepalaid to garām!

Mežāzis

Tu vari šodien izrādīties mazliet “atrauts” no realitātes – lidināsies mākoņos. Tas, protams, tracinās līdzcilvēkus, kas ir spiesti būt tev blakus.

Ūdensvīrs

Tev šodien būs grūti kaut kam pieķerties, bet, kad tu visbeidzot to izdarīsi – veiksies tev ļoti!

Zivis

Šīs dienas situācija visu laiku ap tevi mainīsies un, iespējams, uz daudz labāku pusi nekā tu varētu vēlēties. Jebkurā gadījumā, nekādas nepatikšanas zvaigznes nesola.