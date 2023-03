Foto: Shutterstock

Pavasarī gaiss sāk smaržot pavisam citādi. Tiesa, visai bieži neaprakstāmajam svaigumam un valgās zemes smaržai pievienojas smaciņa, ko kāds pavasara mīlas apskurbis murrātājs atstājis kā zīmīti citiem savas sugas brāļiem.

Diemžēl, bet kaķu mīlas laikā cilvēkiem nākas visai bieži zūdīties par atkal piespricēto kāpņu telpu, “iesmaržināto” auto radiatoru un pie lieveņa stāvošajiem gumijniekiem. Lielākā skāde, ka šī smaka ir neprātīgi noturīga. Kā ar to cīnīties?

Pirmkārt un galvenokārt

Ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no urīna un censties to maksimāli savākt. Neatkarīgi no tā, vai tas nonācis uz dzīvokļa ārdurvīm, auto priekšējās restes vai guļamistabas paklāja.

Jo ātrāk un rūpīgāk urīns tiks savākts, jo vieglāk būs cīnīties ar tā atstāto smaku. Kad lielums savākts, var ķerties klāt smakas neitralizēšanai.

Brīdinājums: Nekādā gadījumā nelietojiet kaķu urīna tīrīšanai jebkādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir amonjaks, jo tas situāciju padarīs vēl sliktāku. Ja izmanto ūdeni, tad tikai aukstu.

Etiķis

Sajauc etiķi ar ūdeni attiecībā 1:1. Izsmidzina šķīdumu uz jebkura auduma vai virsmas. Izmanto nevajadzīgu dvieli vai lupatu(kuru pēc tīrīšanas nebūs žēl uzmest) vai papīra dvieli, lai uzsūcinātu lieko šķidrumu. Atkārto šo procesu.

Ūdeņraža peroksīds

Pēc apstrādes ar etiķūdeni, var izmantot ūdeņraža peroksīdu. Tas lieliski noderēs kaķa urīna savākšanai no koka virsmām, auduma un mēbelēm. Tas novērsīs nejauko amonjaka smaku. To uzlej tieši uz apspricētās virsmas un ļaut tai vismaz 5 minūtes iedarboties.

Nosusina ar lupatu vai papīra dvieli. Pēc tam atkārto procesu. Piezīme: šis līdzeklis var izraisīt krāsas maiņu, izbalošanu, tāpēc vispirms der pārbaudīt materiāla reakciju nelielā laukumā neuzkrītošā vietā.

Soda

Sodai ir lieliskas smaku neitralizējošas īpašības. Pēc kaķa urīna satīrīšanas bagātīgi apkaisa problēmzonu ar sodu. Atstāj uz stundu un pēc tam rūpīgi saslauka. Atkārto ja vajag.

Papildu var izmantot rūpnieciski ražotu fermentatīvu tīrīšanas līdzekli vai smaku neitralizētāju. Svarīgi arī cītīgi vēdināt telpu, kurā notikusi kaķa teritorijas iezīmēšana.

Lai kaķis atkārtoti neatzīmētos “iesmaržinātajā” vietā, to pēc tīrīšanas var nomazgāt ar terpentīnu, apkaisīt ar kafiju vai aplaistīt ar citrusaugļu sulu.