Patriotiskāku dārzeni neatrast – skaisti tumšsarkana, der sāļos un saldos ēdienos, cenā pieticīga. Tieši laikā, lai pēc nepilna mēneša liktu galdā Latvijas dzimšanas dienas svētkos. “Vecklinču” jaunā saimniece Lāsma Raupe no Raunas puses piedāvā savu biešu–šokolādes kūku, šā raksta autore – biešu ruleti. Foto: Ilze Pētersone

Pēc 9 gadiem Anglijā, Lāsma ar ģimeni pošas atpakaļ uz dzīvi Latvijā: lauku dzīve neliekas ne par smagu, ne garlaicīgu! Ieteikt 1





Ilze Pētersone, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

Patriotiskāku dārzeni neatrast – skaisti tumšsarkana, der sāļos un saldos ēdienos, cenā pieticīga. Tieši laikā, lai pēc nepilna mēneša liktu galdā Latvijas dzimšanas dienas svētkos. “Vecklinču” jaunā saimniece Lāsma Raupe no Raunas puses piedāvā savu biešu – šokolādes kūku, šā raksta autore – biešu ruleti.

Tomēr ne visiem bietes tīk, un skeptiķus nav nemaz tik viegli pierunāt – nu pamēģini šo ruletīti vai kūciņu. Lāsmas meistardarbs patīkami pārsteidzis ne vienu vien – pašas vīrs Edgars garšojis un brīnījies, kā bietes var tik labi saderēt ar šokolādi! Draudzene priecājusies par veselīgāku našķa versiju. Svētku galdam autore iesaka pārgriezt kūku uz pusēm un krēmu likt vidū – būs kā mūsu karogs. 18. novembri Lāsma sagaidīs Ročesterā Anglijā, kurp pirms deviņiem gadiem pārcēlās uz dzīvi kopā ar vīru, taču nu jau ģimenīte palēnām pošas atpakaļ uz Latviju.

Sākums kā hipijiem

Senču īpašums “Vecklinči” kļuvis par Lāsmas sapņa piepildījumu, jo šeit viņa var audzēt dārzeņus un izkustēties lauku darbos. Foto no Lāsmas Raupes krājuma

Bietes un citus dārzeņus Lāsma “Vecklinčos” audzē pati. Saimniecība ir senču īpašums kopš 19. gadsimta divdesmitajiem gadiem, kad vecvecvectēvs Jānis šaipusē viens no pirmajiem izpirka no muižas zemi, vēlāk to iznomāja, bet pašu ģimenē turēja govis, kūla sviestu un veda tirgot pat uz Pēterburgu. Labi pārtikuši, jo saimnieks bijis arī prasmīgs amatnieks un taisījis karietes un ratus.

Kad deviņdesmitajos gados atguva padomju okupācijas laikā atņemtos īpašumus, metušies uz laukiem sēt un stādīt. Lāsma atceras, kā no Rīgas braukuši līdz Raunai, kur dzīvoja ome un opis, sasēduši motociklā ar blakusvāģi un prom uz “Vecklinčiem”.

Dzīve te noritējusi gluži kā puķu bērniem (ar dažiem izņēmumiem…) – nakšņoja teltī, ēdienu vārīja uz ugunskura, audzēja ražu gan sev, gan pārdošanai. Lāsma smejas – opītis ar omīti pat nenojauta, ka visa saime bija kļuvusi par hipijiem!

Mazmeitai bija ierādītas savas zemeņu dobes, kad ogas nāca gatavas, nesa pārdot uz tuvējo krogu.

Lāsmas dzīvesbiedrs Edgars izmēģina sievas jauno traktoru. Foto no Lāsmas Raupes krājuma



Lauku dzīve nelikusies ne par smagu, ne garlaicīgu, tāpēc pat pēc mežsaimniecības inženierstudijām Jelgavā Lāsmai gribējies darboties dārzā: “Audzēt dārzeņus bija sapnis no sākta gala, bet likās, ka ne tur lienu, un kur nu vēl biznesā!”. Laikam kosmoss bija sadzirdējis vēlēšanos – “Vecklinči” tagad ir sertificēta bioloģiskā saimniecība, un saimniece par Eiropas Savienības projektā piešķirtajiem 15 tūkstošiem eiro iegādājusies traktoru ar agregātiem, lai apstrādātu hektāru lielo dārzeņu lauku. “Nekad nesaki “nekad”. Kad Lauksaimniecības universitātē vajadzēja kārtot traktora tiesības, biju pārliecināta – lai nu ko, bet tās man nevajadzēs!” Saimniecībā viņa audzē arī kaņepes, spiež eļļu un žāvē tēju.

Atpakaļ uz Angliju

Lāsma ar Emmu Ročesterā – dzīve tur norit laiski, abas jūtoties gluži kā angļu princeses Foto no Lāsmas Raupes krājuma

“Vecklinčos” raža novākta, un Lāsma ar mazo Emmu pošas atpakaļ uz Angliju. “Mēs kā gājputni,” viņa nosaka, taču piebilst, ka drīz vien visi trīs atgriezīšoties Latvijā uz pastāvīgu dzīvi.

Ročesterā esot iemēģinājusi roku kā kāzu fotogrāfe, tagad gribot pievērsties portretiem, lielākā klientūra ir jaunās māmiņas ar bērniem.

Vairāk laika atlikšot arī gatavošanai, izmēģināšot ēdienus ar dārzeņiem. Arī tagad tos cenšoties pievienot, kur vien iespējams – pankūkām pierīvē ķirbi vai ābolu, kūkas cep ne tikai ar bietēm, bet arī kabačiem, spinātiem. Ja kādam ir interese, kā tas izdodas, lai palūko jaunajā mājas lapā “vecklinci.lv”.

Lāsma un Emma Anglijā. Foto no Lāsmas Raupes krājuma

Lai cik jauki būtu svešumā, kur ar meitiņu jutušās gluži kā angļu princeses, allaž pietrūcis Latvijas brīvības sajūtas un dabas tuvuma. “Skotijā ir tikai trīs ezeri, kur atļauts peldēt, jo viņi nevēlas uzņemties atbildību par negadījumiem. Ja vēlies sēņot, rēķinies, ka mežam apkārt sēta un pie izejas pārbaudīs grozu, vai neesi ko indīgu salasījis.” Atpakaļ uz dzimteni pošas arī viena no viņas draudzenēm ar vīru angli, kurš, izbaudījis Latvijas dabu, ne mirkli nešauboties par savu izvēli.

Pašiem vien jāraujas

Lāsma atzīst, ka Anglijā iemācījusies daudz ko vērtīgu, ko varēs izmēģināt “Vecklinčos”. “Aicināšu apciemot saimniecību, lai cilvēki var piedalīties ražas novākšanā, kur svarīgākais ir nevis iegūtie kilogrami, bet laika pavadīšana kopā ar bērniem, dzīvnieku un augu iepazīšana,” viņa skaidro. Kāda draudzene jau tagad pieteikusies sekot līdzi kartupeļu augšanas ciklam un vaicājot, kādas drēbes jāiegādājas. Saimniecei padomā arī izklaide ar kukurūzas labirintu.

Šogad veiksmīgi izdevusies “Vecklinču” augļu un dārzeņu piegāde ar bagātīgu piedāvājumu, kurā iekļautas arī bietes. “Kad pasūtina dārzeņu kasti, vienmēr paņem arī bietītes, priekšroku gan dod tumšākām, svītrainās neguva tik lielu piekrišanu,” par pircēju paradumiem stāsta saimniece.

Mazā jaunkundze prot arī labi pozēt, ne velti Anglijā izvēlēta par modeli kādai apģērbu firmai. Foto: Ilze Pētersone

Kad virtuvē līdzās mammai kā atspole rosās Emma, kūkas gatavošana var kļūt par jautru pasākumu. Foto: Ilze Pētersone

Kopš ģimenē ienākusi mazā Emma, “Vecklinčos” laiks jāsadala starp mammas un dārzkopes pienākumiem. Labi, ka vasarā un brīvdienās talkā nāk viņas mamma, citādi vienai būtu grūti vezumu pavilkt. “Spriežam, ka man vajadzētu kārtīgu strādnieku, lai varu laiku veltīt meitiņai un saviem vaļaspriekiem – sēdētu uz lievenīša un šūtu vai adītu, vai gleznotu, man patīk arī ādas apstrāde un keramika,” sapņaini prāto saimniece un nosmaida – skaidrs, ka laukos, kur čaklas darba rokas ir grūti atrast, pašiem vien būs jāraujas. Nākamajā pavasarī padomā uzbūvēt siltumnīcu, kur izdiedzēt stādiņus un paildzināt ražas gadu.

Biete – bagātīga kā “superfūds”

Bieti mēdz saukt arī par vienu no Latvijas superdārzeņiem, vērtības ziņā neatpaliek no kāpostiem un burkāniem, taču to uzturvērtība uzglabājot nesamazinās! Foto: SHUTTERSTOCK

* Bieti mēdz saukt arī par vienu no Latvijas superdārzeņiem, vērtības ziņā neatpaliek no kāpostiem un burkāniem, taču to uzturvērtība uzglabājot nesamazinās! Cēlusies no savvaļniecēm, kas arī mūsdienās sastopamas dabā Āzijā un Vidusjūras zemēs. Uzturā lieto gan sakni, gan lapas – svaigas, vārītas, ceptas, kaltētas, skābētas, marinētas u. c.

* Labāk izvēlēties tumšākas krāsas bumbuli, jo ir augstvērtīgāks un satur mazāk kokšķiedru. Neiesaka glabāt nomizotu, jo noārdās C vitamīns.

* Nav vēlamas zīdaiņiem līdz gada vecumam.

* Bagāta ar:

• minerālvielām – kāliju, nātriju, kalciju, magniju, fosforu, mangānu, jodu, dzelzi;

• vitamīniem – B grupas, C, P, PP, folskābi;

• organiskām skābēm – citronskābi, ābolskābi, skābeņskābi;

• šķiedrvielām;

• pektīnvielām u. c.

Receptes:

Biešu–šokolādes kūka

Foto: Ilze Pētersone

6 personām

Sastāvdaļas:

Foto: Ilze Pētersone

Kūkai: 200 g sviesta, 250 g vārītu un mizotu biešu, 200 g tumšās (kakao vismaz 70%) šokolādes, 150 g cukura, 135 g miltu, 5 olas, 3 ēdamkarotes kakao pulvera, 1 tējkarote cepamā pulvera vai sodas.

Glazūrai: 200 g svaigā siera, 70 g pūdercukura.

Gatavošana:

Foto: Ilze Pētersone

Foto: Ilze Pētersone

Foto: Ilze Pētersone

Foto: Ilze Pētersone

Foto: Ilze Pētersone

Gatavo mīklu un cep kūku: sarīvē vārītas, mizotas bietes uz smalkās rīves. Ūdens peldē izkausē šokolādi, pievieno kubiņos sagrieztu sviestu, kad kļūst mīksts, visu samaisa un ļauj mazliet atdzist. Citā bļodā samaisa miltus ar kakao pulveri un cepamo pulveri. Atdala olu dzeltenumus un kopā ar cukuru saputo, līdz tie kļūst gaišāki un gaisīgi. Pievieno sakultos olu dzeltenumus šokolādes un sviesta maisījumam, pēc tam pievieno sarīvētās bietes. Saputo olu baltumus un cukuru stingrās putās un iecilā šokolādes un biešu maisījumā. Pēc tam iecilā miltus ar kakao un cepampulveri. Lej masu kūkas veidnē 24 cm diametrā un cep 180 °C temperatūrā ap 60 min vai līdz gatavībai, pārbaudot ar kociņu, kad tas, iedurts kūkā, neaplīp ar mīklu.

Foto: Ilze Pētersone

Foto: Ilze Pētersone

Gatavo glazūru un dekorē: samaisa svaigo sieru ar pūdercukuru un pārklāj atdzisušo kūku, rotā ar ēdamiem ziediem un mangolda lapiņām vai savā gaumē.

Biešu un citu dārzeņu rulete ar kazas sieru un kaperiem

Variācija par “kažoku bez siļķes”

Foto: Ilze Pētersone

6 personām

No autores recepšu krājuma

Ilze Pētersone iesaka recepti biešu un citu dārzeņu ruletei ar kazas sieru un kaperiem. Arhīva foto

Tīmeklī noskatīto recepti pēc savas gaumes esmu nedaudz pamainījusi un izmēģinājusi vairākas reizes, nupat cēlu galdā mammas 95 gadu jubilejā un būs tieši reizē arī 18. novembra svētkos. Skaists un garšīgs ēdiens, kas iepatikās pat biešu pretiniekiem. Padoms – pildījumam netaupīt mērci, ruleti var uztaisīt pat pāris dienas iepriekš, lai labāk savelkas garšas.

Gatavošana:

Sarīvē 3 vārītas bietes, 3 vārītus kartupeļus, 1 vārītu burkānu, 2 vārītas olas un 1 skābenu ābolu (samaisa ar citronu sulu, lai nesabrūnē), sasmalcina sauju sīpolloku un novieto vēsumā.

Mērcei samaisa 100 g majonēzes ar 70 g krējuma, 2–3 tējkarotēm Dižonas sinepju, pieber piparus un sāli.

Izklāj uz virsmas pārtikas plēvi, liek taisnstūra formā biešu kārtu (bietēm iepriekš nokāš lieko šķidrumu), pārkaisa ar sāli un saberzta kumīna un koriandra maisījumu, var arī ķimenes, un kārtīgi pieblietē, kas jādara ar visām kārtām. Klāj burkānus un pārlej ar pusi no mērces, liek kartupeļus, ābolus un pārlej atlikušo mērci. Liek olas, pa virsu saliek 150–200 g kazas siera gabaliņus, pārber kaperus un pārkaisa ar lociņiem. No malas sāk tīt ruleti vēl vienā pārtikas plēves kārtā, lai turas stingra forma, liek ledusskapī vismaz uz diennakti.

Pirms pasniegšanas iztin no plēves un pārkaisa ar redīsu dīgstiem vai citiem pikantiem zaļumiem.