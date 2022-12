Foto: Shutterstock

Pēc spriedzes perioda tu varēsi atvilkt elpu un justies labāk! Horoskopi 15.decembrim Ieteikt







Auns

Piemērots laiks slēgt līgumus un uzsākt jaunus darbus ar nosacījumu, ka tas neprasa papildu izdevumus vai ieguldījumus. Labvēlīgi apstākļi, lai iegūtu jaunu informāciju. Laba diena mācībām.

Vērsis

Tev jāļauj visam ritēt savu gaitu un vairāk laika jāvelta sevis pilnveidošanai. Vari apmeklēt kursus, apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Dvīņi

Tev jāizvairās no vairāku darbu veikšanas vienlaikus un arī no masu pasākumu apmeklēšanas. Nav ieteicams uzsākt kaut ko jaunu. Piemērots laiks, lai atbrīvotos no veciem krāmiem un novecojušām, nevajadzīgām lietām.

Vēzis

Tu atkal jutīsi pieaugam spriedzi, jo iespējams, ka nāksies saskarties vai pat atbildēt par citu nepadarītajiem darbiem un risināt izveidojušos situāciju. Jācenšas saglabāt mieru un neļaut vaļu emocijām, jo tas nepalīdzēs.

Lauva

Tev šodien jākoncentrē spēki un uzmanība, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Ja kaut kur ir aizķeršanās, jāmeklē citi risinājumi. Veiksies darbi, kas būs labi plānoti.

Jaunava

Tu šodien nebūsi situācijas noteicējs, tāpēc jāpievēršas ikdienas pienākumiem un lēmumi jāpieņem pārdomāti. Piemērots brīdis apzināt savas prasmes un iespējas.

Svari

Tu, iespējams, jutīsi, ka ikdienas pienākumu slogs samazinās un beidzot ir iespējams parūpēties par savām vajadzībām. Par sevi gan nāksies rūpēties pašam, jo pārējie būs aizņemti ar saviem darbiem.

Skorpions

Pēc spriedzes perioda tu varēsi atvilkt elpu un justies labāk. Jaunas idejas un citu pieredze dos iedvesmu jauniem risinājumiem un attīstībai. Šajā laikā ieteicams pilnveidot savas profesionālās iemaņas.

Strēlnieks

Tev šodien jākoncentrējas uz tiešajiem darba pienākumiem, jo katra kavēšanās radīs spriedzi, kas ātri var pāraugt konfliktā. Jāseko līdzi tam, ko tu runā un ko dara, jo nepārdomāti pateiktais var tikt pavērsts pret sevi pašu vai pārprāsts.

Mežāzis

Tu būsi enerģijas pilns. Lai izvairītos no pārpratumiem un saspīlētām situācijām, vēlams laikus citus informēt par saviem nākotnes plāniem. Pārdomāti jāplāno savs laiks un darbi, kā arī jāatvēl laiks sirdslietām.

Ūdensvīrs

Lai šodien izvairītos no spriedzes, jācenšas neuzņemties vairāk pienākumu, nekā tu spēj paveikt. Vari iegādāties vai pārdot automašīnu. Vairāk jāuzturas svaigā gaisā un uzturā jālieto veselīga pārtika.

Zivis

Tev šodien labāk turēties pie pārbaudītām vērtībām un neuzsākt neko jaunu. Vairāk uzmanības jāpievērš tiešajiem pienākumiem, lai visu paveiktu noteiktajos termiņos. Nav piemērots laiks darījumiem, pirkumiem un līgumu slēgšanai.