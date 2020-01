Labklājības ministre Ramona Petraviča FOTO: Evija Trifanova/LETA

“Mēs diezgan īsu brīdi tirgojam alkoholu ar jaunajām akcīzes likmēm. Ja mēs atgrieztos kārtībā, kāda bija iepriekš, akcīzes likme paaugstinātos par 30 procentiem. Tas nozīmē, ka vienam litram 40 grādīga dzēriena cena palielinātos apmēram par 3 eiro. Mēs būtu pati dārgākā Baltijas valsts alkohola tirdzniecības ziņā,” RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu Top 5” sacīja 13. Saeimas deputāte, labklājības ministre Ramona Patraviča (KPV LV).

“Ceļot akcīzi, pirmais, ko mēs zaudēsim, būs pierobežu uzņēmumi. Tie tirgo apmēram 20 procentus no kopējā alkohola, līdz ar to akcīzes nodoklis ir ap 20 procentiem, kas tiek iekasēti tieši no pārrobežu tirdzniecības. Tie būs zaudējumi budžetam.

Mēs būsim nekonkurētspējīgi gan kā tirgotāji, gan kā ražotāji.

Mēs nevaram visu regulēt ar likumiem, arī alkohola patēriņu. Alkohola lietošana ir atkarīga no audzināšanas un no izglītības līmeņa,” pārliecināta ir labklājības ministre.

Viņa uzskata, ja tiks palielināta akcīze, izzudīs pierobežu tirdzniecība. Būs zaudējumi ne tikai akcīzes nodokļos, bet arī pievienotās vērtības nodokļos, zudīs darba vietas un līdz ar to samazināsies gan sociālā nodokļa ieņēmumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un uzņēmuma ienākuma nodokļi.

Būs bezdarbs un bezdarbnieki būs papildus slogs valsts budžetam, pārliecināta ir Petraviča.

Ministre sacīja, ka jautājumā par alkohola akcīzi uzklausīti gan ražotāji, gan tirgotāji, Latvijas Rūpniecības un Tirdzniecības kameras pārstāvji, Latvijas darba devēju konfederācija, Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, un visi kā viens esot lūguši kaut kādu skaidrību par akcīzes nodokli, lai būtu kaut kāda prognozējamība un nebūtu tik straujš šis akcīzes nodokļa kāpums.