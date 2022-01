Ilustratīvs attēls Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Saslimstība kāpj: pirmdien atklāts līdz šim lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits Ieteikt







Pirmdien Latvijā konstatēti 3706 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti astoņi ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Iepriekšējais saslimušo skaita rekords bija iepriekšējā Covid-19 izplatības viļņa laikā, 27.oktobrī, kad diennaktī atklāja 3206 inficētos.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā palielinājies no 1464,1 līdz 1570,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pirmdien reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 1602 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 2104 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem pieci bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem un trīs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Pieci no mirušajiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr trīs – vakcinēti.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4742 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 18 712 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 19,8%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās 14 dienās ir 29 740 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākumā šī slimība Latvijā konstatēta jau vairāk nekā 300 000 reizes – inficēšanās ar Covid-19 līdz šim kopumā laboratoriski apstiprināta 309 060 cilvēkiem.