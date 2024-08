Ekrānšāviņš no X

Krievijas karaspēks pirmdienas rītā pakļāvis Ukrainu masīvai raķešu un lidrobotu apšaudei, nogalinot vismaz trīs cilvēkus, ziņo ukraiņu amatpersonas. Apšaude, kas sākās ap pusnakti, joprojām turpinās, un domājams, ka tas ir nopietnākais agresoru uzbrukums Ukrainai pēdējo nedēļu laikā. Tas pamatā vērsts pret enerģētikas infrastruktūras objektiem.

Kā vēsta Ukrainas Gaisa spēki, krievu lidrobotu grupas raidītas uz valsts austrumu, ziemeļu, dienvidu un vidienes reģioniem. Pēc tam krievi uz Ukrainu raidījuši daudzas spārnotās un ballistiskās raķetes. Apšaudei pakļauta visa valsts teritorija, un krievi šāviņus raidījuši uz objektiem 15 valsts apgabalos, savukārt pavēstījis premjerministrs Deniss Šmihaļs.

🚨🇷🇺🇺🇦RUSSIAN AIRSTRIKES HIT TARGETS THROUGHOUT UKRAINE Several major cities have reported power outages, including Kyiv, Odesa, Mykolaiv, Zaporizhzhia, and Zhytomyr. Several explosions have been reported near Zhulyany airport in Kyiv, although it’s not clear at present if the… https://t.co/TM55nTYhBV pic.twitter.com/ugxddXwpEE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2024

Eksplozijas dzirdamas arī Kijivā, un vairākās galvaspilsētas apkaimēs pārtraukta elektroapgāde un ūdens piegāde. Kijevas mērs Vitālijs Kļičko atzīmē, ka vairākos rajonos ir strāvas padeves pārtraukumi. Pēc viņa teiktā, tas saistīts ar problēmām visas Ukrainas energotīklā.

Turklāt galvaspilsētas labajā krastā ir problēmas ar ūdens piegādi. Saistībā ar situāciju arī metro Kijivā kursē pēc īpaša plāna, jo daudzas stacijas šobrīd darbojas kā patvertnes. Kā LA.lv pastāstīja tur komandējumā esošā Latvijas iedzīvotāja, tad trauksme ar pārtraukumiem bijusi visu nakti, līdz ap pulksten sešiem no rīta viesnīcas iemītnieki palūgti doties uz patvertnēm – sajūta neesot bijusi patīkama; patvertnē nācies uzturēties līdz pulksten desmitiem pēc vietējā laika.

Luckas mērs Ihors Poliščuks vēsta, ka trāpīts kādai daudzstāvu dzīvojamajai ēkai un kādam infrastruktūras objektam. Nogalināts vismaz viens cilvēks. Vismaz vēl viens cilvēks gājis bojā Dņipropetrovskas apgabalā, kur izcēlušies vairāki ugunsgrēki, ziņo reģiona administrācijas vadītājs Serhijs Lisjaks. Viens cilvēks nogalināts arī Zaporižjas apgabalā, vēsta apgabala administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs.

Polija paziņojusi, ka tā, reaģējot uz krievu uzbrukumu Ukrainai, valsts austrumos aktivizējusi savu pretgaisa aizsardzības sistēmu.

Krievijas okupanti no jūras virs Ukrainas palaida “shahedy”, spārnotās raķetes no Tu-95MS un “Kalibr”. Ukrenergo izdeva rīkojumu ieviest avārijas elektroenerģijas padeves pārtraukumus.

“Situācija ir sarežģīta”: enerģētikas ministrs komentē raķešu uzbrukumu Ukrainai

Situāciju Ukrainas enerģētikā pēc jaunā krievu uzbrukuma eksperti vērtē kā smagu. Par to savā Facebook lapā paziņojis Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Galuščenko. “Ienaidnieks kārtējo reizi terorizē visu Ukrainu ar raķetēm. Enerģētikas sektors ir krustpunktā. Pārvades sistēmas operators steidzami ieviesa avārijas elektrības padeves pārtraukuma režīmu. Situācija ir grūta, tiek noskaidrotas uzbrukumu sekas, enerģētikas eksperti jau strādā pie to novēršanas,» rakstīja ministrs.

Kyiv shaken by at least seven explosions on Monday morning, AFP reports – as Russia continues strategic military operations. Ukraine’s energy operator DTEK has announced emergency power outages to cope with the impact on the nation’s infrastructure. pic.twitter.com/AIsAMJkUPX — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) August 26, 2024

2. A missile hit a… pic.twitter.com/HH0TFap0JV — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 26, 2024

Monitoring groups report a series of explosions in Kharkiv. City authorities have confirmed repeated explosions in the city. Explosions were heard in the Vinnytsia region.… pic.twitter.com/NWUya7WKZm — Elite Theory (@Elite_Theory) August 26, 2024

A Ukrainian drone hit a 38-storey residential building in Saratov, Russia. 4 people injured in the 9/11 style terrorist attack by Ukraine. Hope the retaliation is powerful! pic.twitter.com/f2BYj60LCy — BALA (@erbmjha) August 26, 2024

Waiting for the end of an air raid alert in the metro during a massive Russian attack on Ukraine. 🎥: Suspilne pic.twitter.com/hQZcpTzOPv — UkraineWorld (@ukraine_world) August 26, 2024