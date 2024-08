Ukrainas bruņojumā ir jauns pašu izstrādāts tāldarbības raķešdrons “Paļanicja”, kura darbības zonā ir vairāk nekā divi desmiti Krievijas militāro lidlauku, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Divarpus gadu ilgā pilna mēroga kara laikā Krievija pret Ukrainu ir raidījusi aptuveni 10 tūkstošus dažāda tipa raķešu un vairāk nekā 33 tūkstošus vadāmo aviobumbu. Uzbrukumus mūsu pilsētām var apturēt ar triecieniem šo ieroču nesējiem – Krievijas lidmašīnām militārajos lidlaukos,” teikts Zelenska ierakstā sociālajos tīklos.

“Vakar pirmo reizi sekmīgi kaujas nolūkos tika izmantots mūsu jaunais ierocis – Ukrainas tāldarbības raķešdrons “Paļanicja”. Tas izstrādāts mūsu pašu spēkiem, lai iznīcinātu ienaidnieka uzbrukuma potenciālu,” vēsta Zelenskis.

“Raķešdronu kļūs arvien vairāk, tāpat kā ir aizvien vairāk mūsu tāldarbības rādiusa uzbrukuma dronu, kuru [triecienu] rezultātus mēs redzam gandrīz katru dienu,” uzsver Ukrainas prezidents.

Zelenska sociālajos tīklos publiskotajā videoierakstā teikts, ka sabiedrotie neļauj izmantot to piegādāto bruņojumu uzbrukumiem Krievijas militārajiem lidlaukiem, tādēļ Ukraina sākusi dotāciju programmu privātiem raķešu projektiem, ieguldījusi līdzekļus valstij piederošajos konstruktoru birojos un deregulējusi šo nozari, lai to stimulētu. “Paļanicja”, kas izstrādāta tikai pusotra gada laikā, ir pirmais šo centienu rezultāts.

“”Paļanicja” tiks palaista no zemes platformas. Dzinējs ir turboreaktīvs. Raķešdrona izmaksas ir daudz zemākas nekā tā analogiem, un darbs pie izmaksu samazināšanas un ražošanas palielināšanas turpinās,” vēstīts videoierakstā.

Tajā piebilsts, ka “Paļanicja” uzdevums ir “aizsargāt civiliedzīvotājus, iznīcinot ienaidnieka uzbrukuma potenciālu. Un darīt to viņa teritorijā”.

Paļanicja ir tradicionāla ukraiņu kviešu maize. Fonētiski sarežģitais vārds “paļaņicja” tiek lietots kā savdabīgs tests, lai pārbaudītu cittautiešu prasmi runāt ukrainiski. Krievijas iebrukuma laikā šis vārds tiek izmantots, lai atklātu gūstā saņemtos Krievijas karavīrus, kas izlielkas par ukraiņiem, taču šo vārdu izrunā nepareizi.

In the two and a half years of full-scale war, Russia has launched about 10,000 missiles of various types and more than 33,000 glide bombs at Ukraine. Stopping attacks on our cities can be achieved by targeting the carriers of this weaponry—Russian aircraft stationer at military… pic.twitter.com/mzisamRWd8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2024