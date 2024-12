Siguldas novadā svētku parāde ar izpušķotām ugunsdzēsēju mašīnām.

Pirmie Ziemassvētki jau klāt! Ko darīt, kur braukt, ko apskatīt? Ielūkojies svētku pasākumu ceļvedī







Šodien Latvijā un citur kristīgajā pasaulē tiek svinēti Pirmie Ziemassvētki. 25.decembris jau kopš kristietības pirmsākumiem tiek svinēts kā Kristus dzimšanas diena, lai gan sākotnēji šajā datumā tika svinēta “saules atgriešanās” – pirmā diena, kad saule zemi apspīd nedaudz ilgāk kā iepriekšējā dienā.

25.decembris kristīgo Ziemassvētku svinēšanai izvēlēts, lai izkonkurētu kristietības pirmsākumos Romā populāro gaismas dieva Mitras kultu, kura atdzimšanas svētki tika svinēti ziemas saulgriežos.

Saskaņā ar Bībeles pētnieku viedokli Kristus ir piedzimis sešus mēnešus pirms Lieldienām, laikā, kad Izraēlā bija pietiekami silts, lai gani ar saviem lopiem varētu gulēt laukā, kā tas aprakstīts Jēzus piedzimšanas stāstā Bībelē, tātad – septembrī vai oktobrī. Šis fakts vēl vairāk apstiprina pieņēmumu, ka jau pašos kristietības pirmsākumos, gluži tāpat kā mūsdienās, bija populāri centieni integrēt kristīgās un pagāniskās tradīcijas.

Taču arī kristīgās tradīcijas šajā dienā ir atšķirīgas – pēc katoliskajām tradīcijām, Ziemassvētku mielasts pēc gavēņa, kas ievērots adventes laikā, tiek rīkots tieši 25.decembrī, kamēr protestantu tradīcijās ciemiņi tiek mieloti dienu iepriekš – 24.decembra vakarā.

Ziemassvētku pasākumu ceļvedis

Ventspilī

Šodien no plkst.11 līdz 17 Ventspilī, Piejūras brīvdabas muzejā, varēs izbaudīt gan svētku atmosfēru un interesantas izdarības, gan doties braucienā ar svētku rotā tērpto mazbānīti.

Pasākuma laikā ikviens, kurš iegādāsies ieejas biļeti muzejā, saņems īpašu dāvanu – iespēju izmantot vienu braucienu ar mazbānīti bez maksas. Šis simboliskais svētku brauciens ir tradicionāla dāvana gan lieliem, gan maziem muzeja apmeklētājiem. Mazbānītis, kas parasti ziemas sezonā atpūšas, Ziemassvētkos tiek modināts un izrotāts ar gaismiņām, lai dāvātu prieku un svētku noskaņu.

Visu dienu muzeja teritorijā valdīs svētku atmosfēra. Apmeklētājus priecēs Ziemassvētku tirdziņš, kur varēs iegādāties gan gardumus, gan dažādus amatnieku darinājumus. Savukārt jātnieku sporta klubs “Demora” piedāvās izjādes ar zirgiem. Stāstniece Līga Reitere, iedvesmojoties no senču ticējumiem, izzīlēs nākotni. Muzejā būs sastopami arī Ziemassvētku rūķi, kuri īpaši priecēs mazākos pasākuma apmeklētājus. Būs iespēja piedalīties arī radošajās darbnīcās.

Kopš Piejūras brīvdabas muzejs ir ticis pie jaunās ēkas, tas ir pieejams arī ziemas sezonā, un tas nozīmē, ka apmeklētājiem būs iespēja ne tikai izbaudīt āra aktivitātes, bet arī sasildīties un apskatīt muzeja jauno ekspozīciju.

Mazbānīša Ziemassvētki Piejūras brīvdabas muzejā ir tradīcija, kas pastāv jau vairāk nekā 20 gadus. Tā ir iespēja skaisti pavadīt dienu, sajust vēstures elpu un iepazīt senču tradīcijas.

Liepājā

Liepājā koncertzālē “Lielais dzintars” plkst.13 būs skatāma savulaik tik populārā “Brīnumskapja” koncertprogramma “Vēderiņš burkšķ”. Komponists Andris Sējāns koncertā sola apspēlēt Ziemassvētku pīrāgus, piparkūkas, saldumus, kāpostus un zirņus.

Mazsalacā

“Ziemassvētkus Mazsalacā” svinēs visu pēcpusdienu. No plkst.14 Ziemassvētkus aicina svinēt SIA “Ēdiendaris” komanda Āža krogā, bet plkst.18 turpat par muzikālu vakara svētku noskaņu gādās dziedātāja Ira Krauja. No plkst.14 līdz 20 Mazsalacas Amatu mājā apmeklētāji varēs iepazīties ar Mazsalacas amatu meistariem un viņu darbiem. Būs iespēja iegādāties Ziemassvētku dāvaniņas. Amatu mājas skatlogos visus priecēs Roku darbu darbnīcā darinātie dekori “Zīmējumi uz stikla”.

No plkst.15 līdz 20 Mazsalacas Tirgus laukumā būs iespējams iegādāties svētku našķus, kā arī sasildīties pie ugunskura. Mazsalacas Kultūras centrā plkst.16 uz koncertu “Ir atkal Ziemassvētki” ielūdz latviešu operdziedātāja Ilona Bagele, koncertmeistare Jekaterina Zariņa. Plkst.20.30 Mazsalacas Kultūras centrā radošās apvienības – aktieru ansambļa “Ilga” koncerts.

Mazsalacas ielās un laukumos no plkst.17 līdz 20 varēs izstaigāt svecīšu izgaismotu pastaigu taku. Takā, kas vedīs no Mazsalacas muzeja līdz pat Salacas tiltam, gaidāmi pārsteigumi no “Pasaku nama”. Pastaigu taku karte būs pieejama Mazsalacas Kultūras centra “Facebook” lapā un Valmieras novada tīmekļvietnē “www.valmierasnovads.lv”.

Mazsalacas Jauniešu centrs svētkos aicina piedalīties “Ziemassvētku bingo”, kuru izdrukātā veidā varēs saņemt Mazsalacas Kultūras centrā, Mazsalacas Amatu mājā, Mazsalacas muzejā un Āža krogā.Visas dienas garumā Mazsalacas Kultūras centrā būs iespējams aplūkot izstādes – vecmeistara Aldoņa Cīruļa gleznu izs tādi “Ziema”, bet skatlogos Mazsalacas Amatu mājas keramikas darbnīcas dalībnieku darbu izstādi “Krāsaina pasaka”, tikmēr pilsētas centrā būs aplūkojams mākslinieces Zanes Zelmenes vides objekts “Saules kalns”. No plkst.16 līdz 19 interesentiem būs iespējams apmeklēt Mazsalacas muzeja ekspozīcijas.

Valmieras novadā

Valmieras novadā šodien un rīt var doties neparastā pastaigā “Ziemas brīnumzeme”. Organizatori sola, ka pastaigu maršruti ļaus piedzīvot īstenas ziemas sajūtas Mazsalacā, Strenčos, Rūjienā un Valmierā. Dalībnieku uzdevums būs atšifrēt ar mākslīgā intelekta palīdzību pārveidotus objektus un vietas, lai zinātu, kur paredzēts doties tālāk. Nokļūstot aptuveni 20 metru rādiusā no attēlā redzamās vietas, varēs uzzināt, kurp virzīties tālāk, tādējādi izklaidējošā veidā izstaigājot un iepazīstot četras Valmieras novada pilsētas.

Pilsētu maršruti veidoti apļveidā, un to sākums ir pie katras pilsētas galvenās egles. Brīdī, kad eglītes savu svētku misiju būs paveikušas, pārgājiena dalībniekiem jāvadās pēc koordinātām: Mazsalacā (57.860380, 25.056771), Strenčos (57.627662, 25.685595), Rūjienā (57.897369, 25.325865) un Valmierā (57.538345, 25.422745).

Lai dotos maršrutā jāaktivizē savā viedierīcē atrašanās vieta (GPS lokāciju) un mobilos dati. Dalībniekiem jāatver konkrētā maršruta saite un vietnē “gpsquiz.com” jāreģistrē savs vārds vai komandas nosaukums, tajā pašā ailītē klāt norādot arī savu e-pastu un jāievada attiecīgās pilsētas maršruta spēles parole.

Maršruti pamatā ir veidoti pilsētvidē, tomēr pāris objekti atrodas arī piepilsētas mežā ar pieejamu infrastruktūru. Ceļu segumi ir dažādi – lielākoties asfalts, arī meža takas un zemes ceļi. Ceļa seguma kvalitāte atkarīga no laikapstākļiem. Vidējais pastaigu garums ir seši līdz deviņi kilometri. Maršruti piemēroti kā lieliem, tā arī maziem ziemas baudītājiem.

Rēzeknē

Rēzeknē, Festivāla parkā, šodien plkst.16 paredzēta koncertprogramma ģimenēm “Grinča Ziemassvētku ballīte kopā ar Grinčellu”. Vēlāk notiks tikšanās ar Salatēti “Ziemassvētku vecīša namiņā”. Tāpat būs apskatāma “Dzīvnieku sēta”, savukārt bērniem būs iespēja pavizināties ar ponijiem.

Citviet Latvijā

Rīgā, Ogrē un Cēsīs šodien un ceturtdien, 26.decembrī, ar svētku programmu uzstāsies akustisko ģitāru trio “AG 3’o” un dziedātāja Aija Vītoliņa. Koncertos skanēs dziesmas dažādās valodās un stilos – sākot ar Latvijā zināmiem skaņdarbiem, līdz pie mums flamenko balādēm. Tāpat koncerta programmā iekļautas gan “AG 3’o” dalībnieku Kaspara Zemīša, Aivara Hermaņa un Mārča Auziņa oriģinālkompozīcijas, gan arī skaņdarbi, kuri piederas Ziemassvētku noskaņai. Ziemassvētku koncerti notiks šovakar plkst.19 Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā, bet ceturtdien – plkst.14 Ogres Svētā Meinarda Romas Katoļu baznīcā, bet plkst.19 – koncertzālē “Cēsis”.

Šodien Daugavpilī notiks aktivitātes Ziemassvētku vecīša rezidencē. Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” iekšpagalmā atklāta Ziemassvētku vecīša rezidence. Šodien no plkst.13 līdz 15 ziemas saimnieks apmeklēs savu rezidenci. Aktivitātes un ieeja iekšpagalmā ir pieejamas bez maksas.

No Rīgas rātsnama balkona šodien plkst.14 un 16 izskanēs Rīgas sakbutu konsorta koncerti. Sakbuts ir trombona priekštecis, kas plaši tika izmantots baroka un renesanses laika komponistu opusos. Tie pastāvēja līdz 19.gadsimta otrajai pusei, kad orķestru sastāvos pamazām sāka parādīties mūsdienu tromboni. Mūsdienās sakbuti pamatā tiek izmantoti tikai senās mūzikas projektos. Tomēr pēdējā laikā pasaulē ir atjaunojusies interese baroka, renesanses un klasicisma laikmeta opusus atskaņot ar tā laika autentisko instrumentāriju. Koncertā muzicēs Nartišs, Kaspars Majors, Artūrs Hrustaļovs un Pēteris Vaickovskis. Sakbutu koncertu tradīcija pastāvēja līdz apmēram 19.gadsimtam. Muzicēšana notika lielos svinību gadījumos, piemēram, Ziemassvētkos, Lieldienās, Vasarsvētkos un citu svinību gadījumos.