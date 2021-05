Samantas Tīnas dziesmas “The Moon is Rising” klipa filmēšanas aizkulises

Pirms došanās uz Eirovīzijas konkursu Samanta Tīna rīko tiešsaistes tikšanos







Dziedātāja Samanta Tīna šodien rīko tikšanos tiešsaistē pirms došanās uz Nīderlandi, lai piedalītos 65.starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, aģentūru LETA informēja Latvijas Televīzijā.

“Rītvakar aicinu visus uz muzikālu tikšanos, lai iesildītos manai tik ilgi gaidītajai dalībai Eirovīzijā. Jūs gaida manas Eirovīzijas dziesmas “The Moon Is Rising” akustiskās versijas pirmatskaņojums un daži īpaši sveicieni. Kopā iziesim cauri dziesmām un stāstiem, kas atspoguļo manu līdzšinējo ceļu uz Roterdamu – ar visiem kāpumiem un kritumiem, priekiem un asarām,” sacīja Samanta Tīna.

Dziedātāja atklāja, ka šovakar ar īpašu sveicienu klausītājus pārsteigs arī līdz šim vienīgā Eirovīzijas uzvarētāja no Latvijas – Marija Naumova un Baltijas kaimiņvalstu dalībnieki šī gada konkursā – grupa “The Roop” no Lietuvas un dziedātājs Uku Suviste no Igaunijas.

Samantas Tīnas “Facebook” tiešraidei sāksies pl.20.

Uz Roterdamu Samanta Tīna un Latvijas delegācija dosies 10.maijā. Eirovīzijas dziesmu konkursa mēģinājumi uz Eirovīzijas lielās skatuves “Ahoy” arēnā Tīnai sāksies 11.maijā. Samanta Latviju pārstāvēs ar dziesmu “The Moon Is Rising”, kas stāsta par sievietes spēku un aicinājumu ikvienai pašai apzināties savu vērtību un skaistumu, nepakļaujoties sabiedrības standartiem un stereotipiem.

Dziedātāja Samanta Tīna

Tomēr vēl nav zināms, vai konkursu varēs apmeklēt tikai Nīderlandes iedzīvotāji, vai arī tas būs pieejams apmeklētājiem no ārvalstīm.

Valdība norādīja, ka vēl var mainīt savu lēmumu par skatītāju piedalīšanos, ja epidemioloģiskā situācija valstī pasliktināsies.

65.starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Nīderlandes pilsētā Roterdamā piedalīsies 39 valstis. Pusfināli notiks 18. un 20.maijā, bet fināls, kurā piedalīsies 26 dziesmas – 22.maijā.

2020.gadā jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ Eirovīzijas dziesmu konkurss tika atcelts.