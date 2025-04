Foto: SHUTTERSTOCK

Aiva Kalve, "Praktiskais Latvietis"

Pavasaris ienāk pa logu. Kamēr vēl sals un sniegs, logu mazgāšana jāatliek. Bet – kad pēdējo reizi mazgāti/tīrīti aizkari? Ķīmiskās tīrīšanas speciāliste Nadežda Butāne iesaka aizkarus mazgāt gadā divas reizes. “Plānie aizkari savāc visus putekļus, tvaikus. It kā ar aci neredz, ka aizkari ir netīri, bet, kad tos saņem saujā vai papēta aizkaru augšmalu, ir skaidrs – laiks mazgāt!”

Materiāls nosaka kopšanu

Foto: SHUTTERSTOCK

Diez vai mājās būs saglabāta informācija, kas uz aizkaru iepakojuma, par šā izstrādājuma sastāvu. Vispopulārākais plāno aizkaru materiāls ir poliesters. Tas ir arī vislētākais. Gan žakarda, gan organzas aizkarus vislabāk mazgāt ar rokām vai veļasmašīnā minimālā 30 °C temperatūrā. Mazgāšanas līdzeklim jābūt bez balinātāja piedevas. Kokvilnas un lina aizkariem mazgāšanas režīms var būt intensīvāks, līdzekļi stiprāki. Bet problemātiskāka būs to izgludināšana.

Labākam rezultātam jāmērcē

Pirms aizkaru mazgāšanas tos vajadzētu apstrādāt ar putekļsūcēju vai rūpīgi izpurināt – saprotams, istabā to nevajadzētu darīt. Aizkarus var mazgāt ar rokām, veļasmašīnā vai tīrīt ar tvaika ierīcēm, var nodot ķīmiskajā tīrītavā. Tas, kāda metode ir piemērota, atkarīgs no aizkaru auduma. Vistradicionālākā metode – mazgāšana saudzīgā režīmā veļasmašīnā. Lai galarezultātā plānie aizkari būtu perfekti, pirms mazgāšanas tie jāmērcē remdenā ūdenī. Mērcē veļas iemērkšanas pulverī, var arī nedaudz piebērt balinātāju. Bet ar balinātājiem jāuzmanās, jo to sastāvs ir spēcīgs, bet aizkaru audumi mēdz būt kaprīzi. Aizkarus atstāj mērcēties uz kādām 12 stundām.

Mazgāšana

Plāno aizkaru mazgāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C. Lai iegūtu sniegbaltus aizkarus, sākot mazgāšanu, pulverim var pievienot balinātāju. Un atkal – nezinot aizkaru struktūru, cītīgi jālasa veļaspulvera in­strukcija, jo speciālajiem pulveriem balinātājs jau var būt pievienots.

Ja uz aizkara ir traips, nedrīkst izmazgāt tikai to vietu, jo plankums pilnībā neizzudīs un būs redzams. Šādā gadījumā jāmazgā visi aizkari. Ar speciālajiem traipu tīrītājiem jāuzmanās, jo gaišie aizkari ir ļoti plāni un traipu tīrītājs var radīt gaišākus traipus aizkarā vai pat pēc vairākām mazgāšanas reizēm radīt caurumu.

Mazgājot krāsainus plānos aizkarus, ieteicams izmantot speciālo pulveri krāsainajai veļai.

Foto: SHUTTERSTOCK



Tikai saņemot saujā baltos aizkarus, var redzēt, ka tie ir tumšpelēki.

Žāvēšana

Uzreiz pēc izmazgāšanas aizkari jāizņem no veļas mazgājamās mašīnas. Ja tos atstās uz ilgāku laiku, aizkari zaudēs formu, ik locījums un burzījums iegulsies tā, ka būs grūti dabūt gludus. Vislabāk aizkarus uzreiz izpurināt, rūpīgi salocīt pa kārtām un atstāt žāvēties uz veļas žāvētāja – tā tie atgūs savu iepriekšējo formu.

Mitrus aizkarus var uzreiz kārt pie loga, tikai jāraugās, lai no tiem nepil ūdens, kas var sabojāt grīdas segumu.

Gludināšana

Plānos aizkarus drīkst gludināt, tomēr jāraugās, lai gludeklis nav pārāk karsts. Pirms gludināšanas kādā mazāk redzamā aizkara stūrītī vajadzētu pārliecināties, vai gludeklis nekaitē aizkaram. Aizkaru gludināšanai ir piemērots saudzīgais režīms, kā arī var gludināt ar tvaiku.

Padoms

Foto: SHUTTERSTOCK



Aizkarus, kas tiek noņemti ar visiem stiprinājumiem, var mazgāt speciālā veļas maisā. Tomēr tad aizkari jāskalo papildus, jo maisā tie pilnībā neizskalojas un uz tiem var palikt kāds traips.