Politologs: Jaunā Saeima varētu būt prognozējamāka par iepriekšējo







Ņemot vērā, ka 14.Saeimā ir ievēlēti pietiekami daudz cilvēku ar pieredzi, jaunais parlamenta sasaukuma darbs varētu būt prognozējamāks par 13.Saeimu, sarunā ar aģentūru LETA pauda politologs un sabiedrisko attiecību speciālists Filips Rajevskis.

Atmosfēra parlamentā pirms četriem gadiem, kad 13.Saeima sanāca uz sēdi pirmo reizi, politologa skatījumā bijusi daudz neprognozējamāka, jo lielākā daļa deputātu bijuši nepazīstami cilvēki, kas ievēlēti, pateicoties partiju līderiem. “Vienai daļai pat nebija priekšstata, kur viņi atrodas,” pauda Rajevskis.

“Protams, vēl ir tādi jaunie parlamentārieši, kam šķiet, ka darbs parlamentā būs aizraujošs, īsti nesaprotot, ka tas būs rutīnas pilns un brīžiem pat ļoti garlaicīgs,” sacīja politikas eksperts. Tomēr viņš uzskata, ka tādu cilvēku, kurus neinteresē likumdošanas teorētiskie aspekti, pašlaik Saeimā ir maz un ka lielākā daļa uz nākošajiem četriem gadiem skatās diezgan pragmatiski.

Rajevskis atzīmēja pārliecinošo balsu pārsvaru, deputātiem pirmajā 14.sasaukuma sēdē ievēlot jauno Saeimas Prezidiju. Tas, ka par katru locekli Prezidijā nobalsoja vidēji 80 deputātu, liecina, ka politisko partiju starpā ir bijusi kāda plašāka vienošanās par tā sastāvu, pieļāva politologs. Viņa ieskatā, partiju spēja šādu procesu noorganizēt un īstenot ir ļoti pozitīvs signāls. Rajevskis atzīmēja, ka arī iepriekšējie Saeimas sasaukumi ir centušies realizēt līdzīgas norunas, taču tas nav izdevies.

Runājot par jauno Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu (AS), politologs atzīmēja, ka viņam ir nācies iziet “grūtu politisko skolu, kas norūda”. 13.Saeimas vēlēšanās viņa pārstāvētā partija bija tuvu 5% vēlētāju atbalsta robežai, kas nepieciešama, lai iekļūtu parlamentā, tomēr to nesasniedz, sacīja Rajevskis, paužot, ka tas bijis “sāpīgs zaudējums”. Tomēr vēlāk politiķis ir startējis Rīgas domes vēlēšanās no Nacionālās apvienības saraksta un 14.Saeimas vēlēšanās – no “Apvienotā saraksta”, kas politologa skatījumā parāda Smiltēna politiskās izdzīvošanas spējas un gribu. Tas esot ļoti svarīgi, ieņemot šāda līmeņa politiskos amatus.

Politiķi, kas viegli tiek ievēlēti Saeimā, mēdz nenovērtēt statusu, ko šāds amats dod, sacīja Rajevskis.

Kā ziņots, otrdien 14.Saeimā ievēlētie deputāti sanāca uz parlamenta pirmo sēdi.

Balsojumā par 14.Saeimas priekšsēdētāju balsu vairākumu ieguvis politiskā spēka “Apvienotais saraksts” pārstāvis Edvards Smiltēns. Uz šo amatu pretendēja arī partijas “Stabilitātei!” līderis Aleksejs Rosļikovs.

Smiltēna kandidatūru atbalstīja 82 deputāti, bet Rosļikova – 11.

Vēlēšanās labāko rezultātu sasniedza “Jaunā vienotība”, kura 14.Saeimā ieguvusi 26 mandātus, tai seko Zaļo un zemnieku savienība ar 16, “Apvienotais saraksts” ar 15, Nacionālā apvienība ar 13, “Stabilitātei!” ar 11, “Progresīvie” ar 10 un “Latvija pirmajā vietā” ar deviņiem mandātiem.