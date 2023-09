Ir uzsākta globāla meklēšana, lai atrastu vienu no pasaulē ikoniskākajiem instrumentiem – Pola Makartnija oriģinālo Höfner basģitāru. “The Lost Bass Project” aicina apkopot visu iespējamo informāciju par to, ko tā sauc kā par “vissvarīgāko basu vēsturē”.

Makartnijs iegādājās instrumentu par 30 mārciņām (38 $) Hamburgā, Vācijā, 1961. gadā, bet pēc astoņiem gadiem tā pazuda. Medības sākās pēc tam, kad Makartnijs mudināja ražotājus Höfner izsekot viņa mīļotajam instrumentam.

Niks Vass vada Höfner meklēšanas projektu un ir apvienojis spēkus ar diviem žurnālistiem, cenšoties atrisināt “lielāko noslēpumu rokenrola vēsturē”.

Viņš ir daudz sadarbojies ar Makartniju un uzrakstījis grāmatu par pazudušo Höfner 500/1 vijoles basu.

Vass pastāstīja BBC, ka slavenais bītls viņam kādas sarunas laikā vaicājis par ģitāru – un tā sākās tās atrašanas kampaņa.

A global search has been launched to find Paul McCartney’s original Höfner bass guitar which features in The Beatles’ hits Love Me Do and She Loves You.

Scott Jones from the Lost Bass project spoke to #BBCBreakfasthttps://t.co/Uz4zPgUoZc pic.twitter.com/UpDmbadPNP

