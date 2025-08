Ziņa papildināta plkst. 12:00

Ukraina naktī uz sestdienu veikusi dronu triecienus Krievijas rūpniecības objektiem, tostarp naftas pārstrādes rūpnīcām.

Rjazaņā pēc uzbrukuma naftas pārstrādes rūpnīcai vietējos blogos publicēti aculiecinieku videoieraksti, kuros redzams uguns stabs. Reģiona iestādes apstiprinājušas drona uzbrukuma faktu, Rjazaņas apgabala gubernators Pāvels Malkovs paziņoja, ka “uzņēmuma teritorijā trāpīja atlūzas, sekas tiek likvidētas”.

Penzā uzbrukums veikts uzņēmumam “Elektropribor”, vēsta “Telegram” kanāls “Exilenova+”. Virs pilsētas tika reģistrēti pieci sprādzieni, raksta Krievijas drošības spēkiem tuvu stāvošais kanāls “Shot”.

“Man nepatīk to teikt, un visiem droši vien nepatiks to dzirdēt…” Budanovs atklāj, kas notiks pēc Putina nāves

Samaras apgabalā 20 kilometrus no Samaras pilsētas deg Novokuibiševas naftas pārstrādes rūpnīca. Vietējos kanālos publicētā video redzams uguns stabs uz naftas pārstrādes rūpnīcas cauruļu fona.

Apgabalā ieviesti pagaidu mobilā interneta ierobežojumi un uz laiku slēgta Samaras lidosta.

“Uzbrukums bija atbilde uz Krievijas nesen veikto Ukrainas pilsētu teroristisko apšaudi, nogalinot un ievainojot civiliedzīvotājus,” teikts Ukrainas armijas ģenerālštāba paziņojumā tā “Telegram” kanālā.

Kā pavēstīja ģenerālštābs, apstiprināti trāpījumi naftas pārstrādes rūpnīcām Rjazaņā un Novokuibiševā, tāpat Ukrainas bezpilota lidaparāti sekmīgi uzbruka degvielas un smērvielu bāzei “Anna ņefteprodukt” Krievijas Voroņežas apgabalā.

Turklāt trāpīts Penzas uzņēmumam “Elektropribor”, kas specializējas aizsargātu telekomunikāciju kompleksu, kriptogrāfisko sakaru un iespiedshēmu plašu ražošanā militārajai tehnikai, teikts paziņojumā.

Kā norādīts, šo objektu teritorijā tika reģistrēti daudzi sprādzieni un ugunsgrēki.

Savukārt Ukrainas Drošības dienests (SBU) pavēstīja, ka SBU bezpilota lidaparāti trāpījuši pa dronu “Shahed” lidlauku Primorskā-Ahtarskā un militārajai rūpnīcai “Elektropribor”.

“Šonakt SBU droni turpināja darboties pret Krievijas militārajiem objektiem ienaidnieka aizmugurē. Pirmais tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparātu mērķis bija Primorskas-Ahtarskas militārais lidlauks Krasnodaras novadā. Šeit tika trāpīts Ukrainai uzbrūkošo “Shahed” glabāšanas un palaišanas vietām. Pēc SBU bezpilota lidaparātu trāpījumiem lidlauka teritorijā izcēlās ugunsgrēks,” teikts SBU paziņojumā.

Otrs mērķis bija rūpnīca “Elektropribor”, kas ražo iekārtas digitālajiem tīkliem militārajās vadības sistēmās, ierīces lidmašīnām, bruņumašīnām, kuģiem un kosmosa kuģiem. “SBU droni veiksmīgi trāpīja objektam, sprādzienu zonā vērojami dūmi,” teikts paziņojumā.

Ukrainian drones caused a massive explosion at an oil refinery in Samara.

Making the war too expensive for Russia is the quickest way to end it. pic.twitter.com/j7i1WUSTI4

— Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 2, 2025