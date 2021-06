Karaliene Elizabete II apmeklē militāro kuģi, kas nosaukts viņas vārdā

Princis Harijs radījis pamatīgas galvassāpes britu karaļnama darbiniekiem: kā “izlavierēt” starp oficiālām prasībām un izpildīt viņa vēlēšanos? Ieteikt







Iepriekš jau tika ziņots, ka princis Harijs izteicis nepārprotamu vēlmi piedalīties Lielbritānijas karalienes Elizabetes II 70. valdīšanas gadadienas pasākumā, ko plānots rīkot nākošā gada jūnijā, vēstī izdevums “Express UK”.

Neskatoties uz to, ka princis Harijs, kā arī viņa sieva, Megana Mārkla, oficiāli ir atteikušies no piederības britu karaliskajai ģimenei, kā arī no pienākumu pildīšanas tajā, Harijs tomēr esot izteicis vēlmi šajā pasākumā piedalīties un stāvēt blakus savai 95 gadus vecajai vecmāmiņai svinīgajā ceremonijā Bekingemas pils balkonā.

















































Pils darbinieki šo informāciju nav nolieguši, tāpat arī žurnālistiem atklājuši, ka tas jau tagad ir radījis galvassāpes šī pasākuma organizatoriem. Oficiāli Hariju iekļaut šī pasākuma dalībniekos vairs nav nemaz tik vienkārši – personām, kas svinīgās ceremonijās laikā atrodas Bekingemas pils balkonā blakus Lielbritānijas karalienei, ir jābūt oficiālām saistībām ar britu karalisko ģimeni.

















































































































“Harijs vēlas tur būt. Bet tas jau tagad rada galvassāpes daudziem, viņš tur var izrādīties ļoti “neērts”. Īpaši pēc nesaudzīgās publiskās kritikas, ko viņš ar sievu ir veltījis britu karaliskajai ģimenei. Šie ir karalienes svētki un nekam nevajadzētu tos aizēnot,” – sacījis pils darbinieks.

Ja tomēr prinča Harija vēlme tiks piepildīta un viņš patiešām varēs stāvēt blakus savai vecmāmiņai viņas svētkos Bekingemas pils balkonā, būs pagājuši tieši divi gadi kopš viņš un Megana Mārkla parakstīja oficiālu atteikumu par piederību monarhu ģimenei.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.