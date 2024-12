Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Kolumbijā

FOTO. Princis Harijs uz pasākumu atkal ierodas viens un ievieš skaidrību, vai viņa laulībai pienācis gals Ieteikt







Jau labu laiku klīst baumas, ka princis Harijs un Megana Mārkla ir uz šķiršanās robežas. Beidzot princis Harijs pārtraucis klusēšanu un ieviesis skaidrību par abu attiecībām. Par to vēsta ziņu portāls “The Sun“.

Reklāma Reklāma

Uzstājoties “The New York Times DealBook” samita laikā bez Meganas, karaļa Čārlza jaunākais dēls sacīja, ka viņam ļoti patīk dzīve štatos. Smejoties par spekulācijām, Harijs sacīja: “Kā es noprotu, mēs esam pirkuši māju vai pārcēlušies 10, 12 reizes, un, kā izrādās, esam arī šķīrušies 10, 12 reizes.”

Runājot par to, kāpēc viņš un Megana pēdējā laikā bieži neierodas uz, piemēram, intervijām kopā, princis Harijs vienam no klātesošajiem žurnālistam teica: “Jums to vajadzēja zināt, jo jūs jau uzaicinājāt mani.”



















Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Nigērijā

Pāriem viss nav jādara kopā

Pasākumā Harijs sacīja, ka pašlaik viņa galvenais mērķis ir “būt labākajam vīram un labākajam tētim”. Viņš teica: “Man ļoti patīk šeit dzīvot un audzināt savus bērnus.”

Tikai dažas stundas pēc tam, kad princis izkliedēja baumas par šķiršanos, Megana viena pati uzkāpa uz sarkanā paklāja krāšņajā Beverlihilsas ballē. No pārim tuvi avoti “The Sun” pavēstīja: “Ir normāli, ka pāri nedara visu kopā.”







Princis Harijs un Megana Mārkla randiņā