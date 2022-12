Foto: Anda Krauze

Esmu iecienījusi eklektiku – miksēju vienkāršo ar sarežģīto! Stiliste Stūraine par aizmukšanu no garlaicības







Andris Tiļļa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Profesionālo stilisti Lieni Stūraini satikām oktobrī, dodoties uz Rīgas modes nedēļas atklāšanu. Daudzi viņu zina arī kā Rīgas smalko aprindu pasākumu viešņu, kura izpelnās uzmanību ar savu izsmalcināto ģērbšanās stilu. Nu jau vairāk nekā septiņus gadus Liene palīdz izvēlēties interesantu apģērbu, katram rast savu stilu, bet pirms tam vienpadsmit gadus bijusi juriste. Viņai dzīvē patīk pārmaiņas, lai gūtu izaicinājumu, jaunu pieredzi, vārdu sakot, lai neiesūnotu vienā darbavietā. Liene Stūraine veidojusi daudz fotosesiju žurnāliem, konsultējusi privātos klientus, kā arī attīstījusi instagrama mikroblogu “sturaine”, no kura varat iedvesmoties arī jūs.

“Esmu iecienījusi eklektiku – miksēju vienkāršo ar sarežģīto, radot krāsās, piegriezumos spilgtu, pamanāmu tēlu, kas nav garlaicīgs.” Šoreiz viņa tērpusies zīmola “Narciss” zilā eko ādas lietusmētelī, apģērbu dizaineres Aļonas Bauskas modes zīmola “Qoo Qoo” legingos. Stiliste atzīst, ka atbalsta vietējos modes uzņēmējus un iepērkas arī Rīgas veikalos, lai aptaustītu materiālu, to izjustu. Lienei patīk arī laikmetīgās rotas, piemēram, tās iegādājas arī no galerijas “Putti” piedāvājuma. Protams, pamanāms ir arī slavenā zīmola “Cartier” zelta gredzens ar panteras atveidu un aproce – zelta nagla no sērijas “Love”, ko esot dāvinājis vīrs.

Kā gan dāma bez somiņas! Tagad modē esot tieši šādas retro stila ģeometriskas formas ādas somiņas, ko ražo “Saint Laurent”. Atvadoties viņa piebilst, ka nesen atgriezusies no Venēcijas biennāles, kurā bijusi gandarīta par mūsu mākslinieču “Skuja Braden” panākumiem. Viena no šī zīmola vāzēm bagātina arī viņas ģimenes mājvietu.