Lai svētki izdodas!

Saulgrieži dabā pie uguns ar dziesmām, dejām, ozollapu vai ziedu vainagu un virkni rituālu ir vesels piedzīvojums ikvienam mazajam. Līgo svētki ir burvīgs laiks, lai bērnam pastāstītu vairāk par mūsu tautas tradīcijām, folkloru un ļautu iepazīt dabu. Mazo ekspertu skola kopā ar privāto pirmsskolu “CreaKids” piedāvā idejas radošiem un skaistiem saulgriežiem kopā ar bērnu.

“Vasaras saulgriežus svinam pie draugiem laukos vai mūkam prom ceļojumos. Sieva kopā ar mazajiem veido svētku frizūras – meitu matus sapin vainadziņā un izrotā ar puķēm. Vakarā meitas met vainadziņu ozolā, skaitot, kad varēs gaidīt precinieku,” par Vasaras saulgriežiem ģimenes lokā stāsta četru bērnu tēvs, žurnālists Ansis Bogustovs. “Top paštaisītu pīrāgu un smalkmaizīšu kalni. Savukārt es kopā ar dēlu kurinu ugunskuru. Bērniem tie ir neaizmirstami svētki – var neiet gulēt visu nakti!”

“Ar bērniem vienmēr Līgo svētkus svinam laukos, Aumeisteros, pie manas draudzenes Santas. Dienu sākam svētku noskaņās, visur valda rosība un prieks, skan Latvijas Radio. Māju rotājam meijām, gatavojam latviešu ēdienus svētku galdam – kopā ar bērniem sienam sieru un cepam pīrāgus. Pēcpusdienā dodamies uz pļavu lasīt ziedus vainagiem, mazie sapošas tautastērpos,” stāsta divu bērnu māmiņa, studijas Kultfilma producente Krista Sondore.





Gards siers gan maziem, gan lieliem punčiem

Aicini mazo piedalīties siera siešanā, sākot no produktu sagādāšanas līdz par siera tapšanas un nogaršošanas procesam. Tev būs nepieciešams:

1 litrs piena

1 litrs kefīra

6 olas

4 tējkarotes sāls

ķimenes vai zaļumi pēc izvēles: dilles, maurloki, pētersīļi

Bērns ņem lielu katlu un katlā lej pienu un kefīru, pieaugušais karsē uz mazas uguns, ik pa laikam apmaisot. Negaidot, kad maisījums sāks vārīties, pieaugušais tievā strūklā lej klāt viegli sakultas olas ar sāli, kuras sakūlis bērns. Uzkarsē līdz viršanai, turpini karsēt, ik pa laikam apmaisot, līdz sāk atdalīties sūkalas. Katlu noņem no uguns un atstāj pāris minūtes, lai atdziest. Tad piejauc sasmalcinātus zaļumus (kurus ar šķērītēm sasmalcina bērns) un apmaisi. Masu lej caurdurī, kur ieklāta divās kārtās salocīta marle. Saņem marles malas kopā un cieši savērpj, lai notek šķidrums. Pēc tam sieru ar visu marli liec bļodiņā vai citā traukā, marli atloki un pārliec pāri sieram tā, lai tas būtu nosegts. Sieram uzliec slogu un liec uz nakti ledusskapī. Nākamajā rītā jau var griezt un likt uz maizes rikas. Ļauj bērnam darboties, un viņš ar vislielāko prieku no rīta pirmais izlēks no gultas, lai pagaršotu Jāņu sieru!





Krāšņs vainags



Līgo svētki nav iedomājami bez vainagu pīšanas. Citreiz līst tā, ka nav iespējams tikt līdz ziedošai pļavai, kur salasīt krāšņās pļavas puķes. Lietainās dienā, kopjot tradīcijas, vari ar mazo uztaisīt papīra ziedu vainagu. Bērnam nepieciešami tādi materiāli kā kartona olu trauciņi, spilgtas guašu krāsas, otiņas, kartona vainags, no kartona izgrieztas ozola lapas. Kopā ar mazo sagriez kartona olu trauciņus pa vienam, piešķir tiem zieda formu, izgriežot ziedlapiņas. Aicini bērnu nokrāsot sagrieztās ozola lapas un ziediņus spilgtās krāsās. Pēc tam lūdz mazo pielīmēt ziedus kartona vainagam, ko pēc tam izrotā ar ozola lapām. Līgo vainags gatavs!





Rakstu zīmes veiksmei un spēkam

Labs veids, kā palīdzēt mazajam iepazīt latviešu rakstu zīmes un to skaidrojumu, ir oļu apgleznošana (http://mazoekspertuskola.lv/cards/view/230) vai Līgo loto spēle (http://mazoekspertuskola.lv/cards/view/228). Pastāsti bērnam, kā izskatās un ko nozīmē Māras, Zemes, Laimas, Saules un Mēness zīme, kā arī Jumis u.c. zīmes. Apgleznotie oļi var būt jauks saulgriežu dekors, kā arī mīļa dāvana Līgai vai Jānim.

Dabas maģija vasaras īsākajā naktī. Vasaras saulgrieži ir laiks, kad diena svin uzvaru pār nakti un daba izstaro maģisku enerģiju. Pirms Līgo nakts kopā varat pagatavot košu jāntārpiņu (http://mazoekspertuskola.lv/cards/view/231) vai uzgleznot ko patiesi maģisku no dabas materiāliem (http://mazoekspertuskola.lv/cards/view/232). Aicini bērnu iepazīt Jāņu zāles un palīdzi saskatīt dabas pārvērtības, piemēram, miglu vai rīta rasu.

Vairāk ideju gan Līgo naktij, gan visai vasarai meklē www.mazoekspertuskola.lv! Līksmus un skaistus Vasaras saulgriežus!