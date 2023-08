“Raķetes lido un tad kaut kur trāpa… ļoti pierod cilvēki, es pat pieradu.” Žaklīna Cinovska stāsta par piedzīvoto Ukrainā un savu jaunāko filmu Ieteikt







“Viss līdz frontes zonai, principā līdz Hersonai – tur vairāk vai mazāk viss darbojas, un sevišķi pavasarī ir atsācis darboties praktiski viss. Tur uz vienu kvartālu labākajā gadījumā ir viena brīva vieta, ko kaut kur izīrē, un to pašu uzreiz, es pamanīju, tajā pašā nedēļā izīrēja, tur viss sāk notikt… Raķetes lido, tas ir vienīgais… Un tad, kad kaut kur trāpa, viņi visu ātri novāc un tāpat turpina dzīvot,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pastāstīja iTV režisore un producente Žaklīna Cinovska, iTV režisore un producente, kura šobrīd atgriezusies Latvijā no Ukrainas, kur pavadīja vairākus mēnešus.

Vai cilvēki Ukrainā ir pieraduši pie raķetēm? Uz šo jautājumu Cinovska atteica: “Ļoti pierod cilvēki, es pat pieradu. Bet nu katru nakti ir tā, kad liekas – ko tu tur dari? Bet no rīta atkal…viss tur notiek, visa dzīve rit, projekti sākas, atsākas. Un arī mani kolēģi ir atsākuši braukt atpakaļ. Kad es uz turieni aizbraucu pagājušā gada septembrī, tur bija manu kolēģu – operatoru, skaņinieku trūkums tur bija, jo visi projekti bija izbeigušies un visi aizbraukuši projām, bet tagad ir atpakaļ visi un projekti uzsākas.”

Ko tieši Cinovska Ukrainā darījusi? Cinovska sacīja, ka Ukrainā “taisa savu filmu”. Vēl kolēģi piedāvājuši citus, mazākus projektus. Vai režisore domā palikt Ukrainā pavisam? “Kas zina…Man jau tur piedāvāja ņemt pavalstniecību, būt pilsonei, es saku: okey,” smaidot stāstīja Cinovska.

Savukārt, kad būs gatava viņas filma? Uz to režisore atteica, ka filmas pirmā daļa “Laba diena, mēs no Ukrainas!” jau esot gatava, to var redzēt gan LMT, gan viņas “iTV” kanālā. Otrā filmas daļa vēl top, tā esot jānodod tuvākajās dienās augustā. “Es ceru, ka es paspēšu! Jo es nevaru šeit viņu samontēt, jo šeit neviens ukrainiski nerunā, tur visas intervijas ir ukraiņu valodā. Tur cilvēki principā nerunā krievu valodā, bet, protams, tie, kas nemāk anglu valodu, nu viņi runā…Bet tad viņi tādu vieglo ukraiņu-krievu izvēlas tā, lai mēs varētu saprast,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pastāstīja režisore Cinovska.

Runājot par ukraiņu valodas zināšanām un apguvi, Cinovska sacīja, ka tagad jau sāk vairāk saprast šo valodu. “Ja dažus vārdus tā iemācās, tad, jā, protams,” smaidot teica viņa. Lai arī viss it kā kopumā tur notiek, kur viņa bijusi Ukrainā, tomēr Cinovska komentāra izskaņā uzsvēra: “Tā, kas ir sevišķi Hersonas atbrīvotā daļa, tur ir bēdu ieleja, tur tiešām ir bēdu ieleja…”









































TV personība, producente un režisore Žaklīna Cinovska