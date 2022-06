Foto: Shutterstock

Rasma, Rasa un Maira – šīs dienas gaviļnieces. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?







20. jūnijā vārda dienu svin Rasma, Rasa un Maira – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Rasma

Sieviete, kurā mājo divas dabas. No vienas puses, viņa vēlas visu izdarīt labi un pareizi, no otras – pati bieži vien to visu izposta. Cīņā par savu viņa izmanto savu valdzinājumu un sievišķību. Vīriešiem šī sieviete šķiet intriģējoša, jo ir noslēpumaina. Taču attiecībās reti kad ir laimīga, jo arī tajās pati bieži vien visu izposta.

Rasa

Neatlaidīga, mērķtiecīga, vienmēr izplāno gājienus uz priekšu un sasniedz savus mērķus. Dažreiz patīk lidināties mākoņos, taču tas nav nekas slikts – tad, kad ir jādara reālas lietas, viņas tās arī dara. Līdzsvarota un zina, kā dzīvē iegūt harmoniju.

Maira

Efektīva, pievilcīga, enerģiska sieviete, kura pati sev izvēlas partneri dzīvē. Mazliet egoistiska un bieži vien par daudz domā pati par sevi. Absolūti necieš no kompleksiem, viņasprāt, viņā viss ir lieliski.

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.