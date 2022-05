Raža līdz pat septembrim! Labākās “vēlās” zemeņu šķirnes, ko audzēt Latvijā Ieteikt







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vēlos vairāk uzzināt par vēlo zemeņu šķirni ‘Malwin’. Kādas ir audzēšanas īpatnības, lai iegūtu labu ražu?” – jautā Ilze V.

“Zemeņu šķirne ‘Malwin’ (latviskojot to sauc Malvīne) ir viena no labākajām vēlo zemeņu šķirnēm. Ogas ir lielas, ar spēcīgu zemeņu garšu, ceri lieli, augsti un kupli,” pieredzē dalās uzņēmuma Mālpils ZemeNes saimniece Ginta Apsīte. Kopšanā vēlajām šķirnēm vajag to pašu, ko visām citām zemenēm.

‘Malwin’ Arhīva foto

‘Malwin’ ir sevišķi izturīga šķirne, Latvijas apstākļiem piemērota. Ogas skaistas, stingras, labi transportējamas, pieprasītas tirgū.

Stādot rēķinās, ka šī šķirne veido īpaši lielu ceru. Tās stāda retāk nekā pārējās šķirnes – attālums starp augiem ne tuvāk par 40 cm, starprindās ne mazāks par 80 cm. Šai šķirnei ogas ir izturīgas pret lietu. Apputeksnētāju nevajag. Sāk ražot augustā, ražo aptuveni četras nedēļas. Ja laiks vēss, raža var ienākties vēlāk un ieilgt līdz pat septembrim.

Gintas Apsītes ieteiktās zemeņu šķirnes mazdārziņam

Zemeņu audzētāja uzskata, ka dārzam nevajag izvēlēties pārāk daudz dažādu šķirņu. Īpaši nevajag aizrauties ar jaunākajām šķirnēm, jo tās ne tikai ir dārgas, bet arī nepārbaudītas vietējos apstākļos.

‘Asia’ Arhīva foto

• Agrās ‘Asia’ (ogas lielas, aromātiskas, koniskas, izcili garšīgas).

‘Sonsation’ Arhīva foto

• Vidējās ‘Sonsation’ (ogas lielas, spīdīgas, apaļi koniskas, garšīgas).

• Vēlās ‘Malwin’ (ogas lielas, ar izteiktu zemeņu garšu, izturīgas).

Visām ieteiktajām šķirnēm ogas ir stingras, piemērotas transportēšanai.